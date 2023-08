Alina Lozano padece de un trastorno que ocasionó su ruptura con Jim Velásquez

El 4 de agosto, Alina Lozano y Jim Velásquez aparecieron llorando en sus redes sociales confirmando que su relación había llegado a su fin. Aunque todo parecía indicar que hasta ahí llegarían los comentarios sobre ellos, en redes sociales todavía siguen siendo tema de conversación.

Te puede interesar: Carlos Vargas de ‘La Red’ contó por qué no tenía novio: “me condené yo mismo”

Alina Lozano y Jim Velásquez. Fotografía por: Instagram

Los actores han continuado realizando videos juntos, sembrando dudas de la veracidad de la supuesta ruptura, e incluso, de la supuesta relación sentimental que tienen o tuvieron desde hace unos meses.

¿Qué trastorno padece Alina Lozano?

Alina ha continuado hablando de lo que ocurrió con su relación. Recientemente, publicó un video en su cuenta de Facebook explicando que, realmente, lo que la motivó a romper su compromiso fue un trastorno que padece. “Desde que a mí Jim me propuso matrimonio yo me ‘patrasié’, él lo sabe. Jim nunca me ha visto entusiasmada con el matrimonio y me lo ha dicho muchas veces. Yo dije sí, pero me quedé en ‘shock’, pero para mí ha sido irme de para atrás. El tema del matrimonio me aterró absolutamente, me aterroricé. Me pareció un gesto muy lindo, pero yo entré en pánico y no lo he sabido hablar con él. Eso me llevó a retirarme emocionalmente de la relación”, aseguró.

Más noticias de Alina Lozano y Jim Velásquez Exnovia de Jim Velásquez arremetió contra Alina Lozano: “se metió en mi relación” En medio de la polémica por la supuesta ruptura de Alina Lozano y Jim Velásquez, Nicol Triana, ex del actor, se pronunció y reveló la verdad. Esto dijo. Leer aquí: Exnovia de Jim Velásquez arremetió contra Alina Lozano: “se metió en mi relación” Jim Velásquez está preocupado por Alina Lozano: “no sé nada de ella” Entre lágrimas, Jim Velásquez contó que perdió completamente la comunicación con Alina Lozano, tras confirmar que su relación llegó a su fin. Leer aquí: Jim Velásquez está preocupado por Alina Lozano: “no sé nada de ella”

Luego, afirmó que ha tenido que recibir ayuda profesional para sobrellevar la situación, que no ha sido nada fácil. La doctora que la está tratando le confesó que, en realidad, ella padece de un trastorno que genera miedo al compromiso: “jamás pensé que una persona tan joven se quisiera casar. Yo empecé a apagarme en la relación y él estaba feliz. Yo fui a terapia y la terapeuta me preguntó: ‘¿tú por qué tienes tanta fobia al matrimonio?’, se llama gamofobia, y viene del miedo al compromiso, de inestabilidad, inconsistencia emocional propia’. Yo no me siento una persona inestable, pero, ¿entonces qué es lo que me pasa y por qué terminé la relación tan radical’? Cuando vi el video de él vestido de novio con la joven, eso me descompuso, pero no fueron celos”, explicó la actriz, quien interpretó a ‘doña Nidia’ en Pedro el escamoso.

De acuerdo con lo que reveló, esa fobia no es solamente de ahora, sino que viene de hace años, cuando sostuvo una relación sentimental con otro actor. “Yo soñé eso con ese ser humano, pero él siempre me decía que no quería casarse. Yo tengo gamofobia producto de cosas que no procesé en esa relación. Después tuve más relaciones, pero siempre con el miedo al compromiso. Al ver vestido de novio a Jim en ese video fue como devolverme unos 15 años”, aseguró.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Finalmente, aseguró que continuará en sus terapias para sanar ese trastorno. “Tengo que trabajar más porque yo me merezco ser feliz. Tengo que trabajar en ese proceso. Yo no es que me vaya a sentar a contarle esto a Jim porque eso lo tengo que trabajar yo. No entiendo por qué él se quiere casar si tenemos una muy linda relación”.