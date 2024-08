Alfredo Redes de La Casa de los Famosos, se separó de la mamá de su hijo ¿Por qué?

En La Casa de los famosos hubo varios participantes que mencionaban constantemente que resistían el encierro, las pruebas y los ataques de algunos compañeros, gracias a la fortaleza que sus seres queridos les daban en la distancia. Algunos como Julián Trujillo mencionaban a sus padres y a su novia, la actriz Susana Rojas; otros como Karen Sevillano y La Segura, se alentaban hablando de sus familias y sus novios. En casos como Martha Isabel Bolaños, su madre y su abuela, eran su soporte.

Para generadores de contenido como Pantera y Alfredo Redes, sus parejas lo eran todo. En el caso del cartagenero de 26 años, cuyo nombre de pila es Eduardo José Ferrer, solo mencionar el amor que le tenía a su pareja Yulieth, quien además es la madre de su único hijo Isaías, le proveía de fuerza y entusiasmo para seguir en el estudio.

Yulieth visitó La casa de los famosos y llevó al pequeño de la pareja, quien obtuvo todos los cumplidos. Alfredo llegó incluso al llanto de emoción, al poder ver después de meses de encierro a su novia y a su bebé, que actualmente tiene 11 meses. La empatía que logró Alfredo por su familia, a través de sus historias, cobijó también a sus compañeros del equipo ‘Papillente’. Diana Ángel le compuso una canción cuando el pequeño cumplió siete meses, en abril pasado.

Te puede interesar: Pantera cambió de look

La casa de los famosos terminó el 17 de junio pasado y unos días antes, Alfredo salió eliminado de la competencia, agradecido con el proceso y feliz de volver a estar con su novia y su hijo, sin embargo, ahora sorprende con una inesperada noticia.

Alfredo Redes y su novia llevaban cuatro años

Fue en una rueda de preguntas que el generador de contenido bolivarense terminó confesando que rompió con Yulieth. Lo reveló ante las dudas de sus seguidores que notaron la ausencia de la madre de Isaías, en las historias digitales del exparticipante de La casa de los famosos.

Alfredo dijo que en efecto se separó, pero pidió que no lo cuestionaran más alrededor del tema. “Esta pregunta me la hace todo el mundo, la verdad para que ustedes sepan y no me vuelvan a preguntar más por eso, Yulieth y yo ya no estamos juntos. Nosotros terminamos hace 20 días, no vivimos juntos y estoy viviendo solo”, mencionó cuando uno de sus seguidores le dijo: “no te he vuelto a ver con Yulieth”. Según lo dicho, la pareja rompió a finales de julio pasado.

La diferencia de edad entre la pareja pudo haber sido un factor que contribuyó al rompimiento, ya que él tiene 26 años y ella, 19. El romance comenzó cuando ella era una quinceañera.

Volviendo a Alfredo, quien ya era una figura digital cuando ingresó al reality, pues había ganado reconocimientos como el Insta Awards en el 2023, sin duda, su paso por el controvertido formato aumentó su popularidad, así como sus seguidores en redes sociales.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento