Alejandro Marcovich tiene cáncer y es acusado de querer matar a su esposa

Alejandro Marcovich es conocido en el continente como el exguitarrista líder de la banda mexicana Caifanes. El músico de 62 años nacido en Argentina, pero nacionalizado en México, país a donde se marchó su familia en la década de los 70, estudió en tierras aztecas hasta convertirse en uno de los artistas más reputados. El año pasado recibió el Premio Éxitos de la Sociedad de Autores y Compositores de México por sus 25 años de trayectoria en la industria musical.

El músico, que es considerado como uno de los fundadores de Caifanes, grupo del que se retiró por diferencias con Sául Hernández, también ha sido productor, arreglista o guitarrista invitado en Santa sabina, Las ultrasónicas, Celso Piña, por mencionar algunos.

Pero la vida profesional del también compositor ha estado cubierta en los últimos tiempos por un manto de escándalo, pues ha sido señalado de abuso físico psicológico e incluso de intentar matar a su esposa.

El exguitarrista de Caifanes buen músico, pésimo padre y esposo

El nombre del músico ha vuelto a los titulares de los medios de entretenimiento en el continente por las recientes declaraciones de su hija Bela, quien reveló en una entrevista en el programa Ventaneando difíciles episodios de abuso de su padre. “Ha sido difícil, triste y una lucha, porque mi mamá (Gabriela Martínez) intentó que no fuera así, que tuviéramos otro tipo de imagen paterna, que al final, lejos de ser mejor, empeoró, y pasó a ser una ausencia a una presencia incómoda”.

La joven que es una diseñadora, residente en Francia, mencionó que vivió de niña “desplantes y desprecio” por parte de su padre y mencionó episodios puntuales. “Que yo lo invitara a la escuela a un evento y se quedara dormido en la mesa como demostrándome a mí y a los demás ‘No me importa tu evento’”.

El músico, pese a las acusaciones, es defendido por sus miles de fans en redes sociales Fotografía por: Getty Images

Lo más revelador fue cuando mencionó lo ocurrido con su madre. “La empezaba a empujar, entonces de empujones pasó a ‘Te jalo’ y de ahí que la intentó ahorcar, de hecho, yo estaba ahí, yo le quité las manos del cuello”, dijo y luego mencionó que ella también habría sufrido algo similar. “Un momento en que estábamos él y yo solo, y como no tenía esa persona a la que siempre canaliza esa agresión, me tocó a mí”, dijo.

También recordó que tuvo amantes y que luego la familia se alejó. Rememoró que en el 2014 pusieron una denuncia contra el músico, pero él logró que las declaraciones no fueran tenidas en cuenta.

También dijo que Alejandro quiso involucrarse con menores de edad. “Empezó a meterse en mi medio, en el medio en el que había crecido toda mi vida, en tener relaciones con ex alumnas de mi escuela, niñas de mi edad”. Luego de un tiempo finalmente sus padres se separaron y llegaron a un acuerdo económico.

Lo más reciente sobre el músico es el diagnostico que recibió de cáncer en la próstata que lo tiene hospitalizado y del que ha responsabilizado a Bela. “Me empezó a meter la responsabilidad de su salud”.

El asunto de la violencia contra su familia fue objeto de una columna de la periodista Lydia Cacho, que ha sido insultada por los fans del músico, por las denuncian que ella ha hecho. En su escrito la comunicadora, que ha hecho seguimiento por un buen tiempo del tema, pone en evidencia lo absurdo de este caso de violencia.

Los fans defienden a Alejandro Marcovich, de Caifanes

El material titulado crueldad y Fama revela además que Alejandro habría intentado ahorcar a su hija Bela, la golpeó con una escoba e intentó matar a su esposa y la tiró desnuda a la calle, para que aprendiera la lección, según él.

También dejó al descubierto que la hija del músico fue al hospital donde está recluido y lo vio insultando a las enfermeras y expresando un profundo racismo hacia ellas y los mexicanos. “los mexicanos no saben ni leer”, dijo presuntamente Marcovich, nacido en Argentina.

Cacho dice en su columna que “Si el agresor no fuese el productor musical y guitarrista Alejandro Marcovich, ya hubiese sido detenido”. También cuestiona el rol de la popularidad que de alguna manera permite la impunidad en este tipo de casos. “El victimario famoso juega a ser la víctima y habría que preguntarse el papel que juega la fama para que un agresor como él siga protegido por sus fans”.

La periodista usó su cuenta de Twitter para enviar un mensaje a los seguidores del artista: “A los fans a Marcovich que me envían insultos pueriles: muchachos no se desgasten, yo soy una periodista profesional y no me afecta su violencia. Si aman a su artista vayan a cuidarlo al hospital, porque nosotras queremos cuidar a su familia. Ningún niño merece violencia”.