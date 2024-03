Irreconocible. Alejandro Estrada: así lucía a los 20 años cuando llegó a Bogotá

1/5 Alejandro Estrada: Así lucía cuando llegó a Bogotá a sus 20 años Fotografía por: REVISTA VEA - ARCHIVO RCN Y CORTESIA 2/5 Alejandro Estrada: Así lucía cuando llegó a Bogotá a sus 20 años Fotografía por: REVISTA VEA - ARCHIVO RCN Y CORTESIA 3/5 Alejandro Estrada: Así lucía cuando llegó a Bogotá a sus 20 años Fotografía por: REVISTA VEA - ARCHIVO RCN Y CORTESIA 4/5 Alejandro Estrada: Así lucía cuando llegó a Bogotá a sus 20 años Fotografía por: REVISTA VEA - ARCHIVO RCN Y CORTESIA 5/5 Alejandro Estrada: Así lucía cuando llegó a Bogotá a sus 20 años Fotografía por: REVISTA VEA - ARCHIVO RCN Y CORTESIA Fotografía por: REVISTA VEA - ARCHIVO RCN Y CORTESIA Alejandro Estrada: Así lucía cuando llegó a Bogotá a sus 20 años

Alejandro Estrada es hoy un actor y empresario reconocido. El nortesantandereano de 44 años además sostenía hasta hace unas semanas, una de las relaciones más estables del entretenimiento con Nataly Umaña, hoy participante de La Casa de los famosos y que se ha convertido en tendencia a raíz de su romance con el cantante panameño Miguel Melfi.

Estrada, quien siempre se ha pronunciado de manera caballerosa sobre la situación de Umaña en el reality, aunque ha dejado ver que lo afecta y le duele, ha preferido esperar a que su esposa salga de la casa antes de dar mayores declaraciones o anticiparse a los hechos. El empresario continúa con su vida y se le ve activo en redes desarrollando su cotidianidad y en compañía de su hijo Tomás, de 16 años, quien vino por una corta temporada, ya que reside en Francia.

No obstante no muchos saben que Alejandro hace más de dos décadas era un joven con sueños cargados que llegó a la fría Bogotá a luchar por esa meta, de ser artista, que no le fue tan fácil alcanzar.

Así lucía Alejandro Estrada hace dos décadas y fue candidato de concurso de belleza

El actor comenzó siendo modelo de protocolo en eventos y compartió apartamento con otros talentos santandereanos que llegaron a buscar el sueño en el mundo artístico. También fue candidato al reinado masculino del país que dirigía el diseñador Jaime Almonacid; el concurso Señor Colombia. El año en que Estrada participó representó al departamento de la Guajira y obtuvo un segundo lugar.

Esta visibilidad le permitió después desarrollar unos roles pequeños en proyectos como Padres e hijos y Reportaje al misterio. Más tarde, en el 2004, Estrada fue seleccionado para hacer parte de Protagonistas de novela 3, el juicio final, donde no ganó, pero obtuvo reconocimiento, pues fue segundo junto a Margarita Reyes. Después entraría a la escuela de actuación de Caracol y más tarde sería el estelar de Tu voz Estéreo.

Volviendo a su llegada a la capital, por la imagen obtenida por Vea es evidente que ha sufrido un par de retoques estéticos como el de sus orejas.

