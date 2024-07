Alejandro Estrada confirmó su relación con Dominica Duque de ‘MasterChef’

Después de que Franko Bonilla, comediante tolimense y participante de ‘MasterChef Celebrity’ revelara en una charla con ‘Los 40 principales’ que Alejandro Estrada y Dominica Duque están en una relación, él mismo decidió confirmarlo.

“No han dicho qué tipo de relación. Yo debo decir que a Alejo se le ha visto desde el último mes para acá, que no quiere despegarse de ahí y a Dominica le gusta que él esté cerca, él está muy tragado “, fueron las palabras del comediante Bonilla cuando se refirió a lo que él ha visto en la cocina más famosa de la pantalla.

La relación que fue confirmada por revista Vea en el lanzamiento del reality culinario, pues Alejandro y Dominica estuvieron cariñosos y cercanos, también fue expuesta por Vicky Berrio, quien comenzando uno de los episodios de MasterChef fungió como periodista a petición de Claudia Bahamón y dijo: “¿Puedo hacer una noticia como Dominica?”, preguntó Vicky Berrio a Claudia Bahamón, quien en medio de risas le dio paso. “Adivinen el personaje. Claudia, a Alejandro Estrada, déjame decirte que le gusta alguien de aquí, ¿no se lo esperaban?”. Luego quedó claro que era de una periodista y la única con ese rol en la cocina es Dominica.

La reacción al aire de Alejandro fue de sonrisa mientras dijo: “es muy guapa”. Por su parte, Dominica también se mostró divertida.

“Viviendo el anonimato de una bonita relación”; Alejandro Estrada sobre Dominica

Ahora, fue el mismo Estrada quien en charla con Diva Rebeca quien lo entrevistó dejó claro que en efecto está comenzando una relación sentimental y que Dominica es su pareja.

Comenzando la entrevista, Diva le dijo saludándolo y con su particular estilo y picante: “¿quien fuera Dominica para amanecer con usted?”. Alejandro sonrío y luego Diva lo interrogó: “¿está ennoviado o soltero…?. Ahí fue cuando Estrada indicó: “compartiendo sabroso y viviendo el anonimato de una bonita relación”, confirmando lo que ya se ha visto en pantalla y algunos de sus compañeros han sugerido.

Sobre las parejas que le han adjudicado desde que se separó de Nataly Umaña, a raíz de la aventura que ella tuvo con Miguel Melfi en La Casa de los famosos, él expresó que entiende que los medios sientan interés en su vida, pero que realmente se ha tratado de amigas. “Entonces veo a los medios para vender en el día a día y en ese afán te pasan cosas que te vinculan con X o Y persona por un evento, o porque te vean con alguien”.

Alejandro Estrada se volvería a casar

En la charla en la que el también empresario cucuteño habló de sus inicios, su infancia y su llegada a Bogotá, Diva volvió a mencionar su vida romántica y Alejandro expresó su deseo de volver a casarse. “Desde muy temprano me di cuenta de lo que quería en la vida. Me casaría una y otra vez si tuviera la oportunidad. Todavía creo en el concepto de ‘para siempre’. No se trata solo de verse, sino también de mantener una comunicación clara y apreciar los mejores momentos juntos”.

En un momento de la conversación sobre las mujeres Diva lo cuestionó y le preguntó: “¿la única es Dominica?”, es entonces cuando el actor que participa en Masterchef elude la pregunta y decide acariciar al perro de la entrevistadora, llamado Romeo. Pero su entrevistadora no se conforma y reitera “¿si o no? Hágase el bobo…”, le dice jocosamente. “Estoy muy contento realmente debo decir que mi mejor amiga es Dominica y ahí para adelante no sé, no hay que ir tan rápido...hay que disfrutar todo… seguir entendiendo lo que este sucediendo, ahoritica estoy en otra circunstancia de la vida”, contestó Alejo al tiempo que dijo que comparten la cocina. “Cocinamos muchísimo juntos, compartimos el mismo chef”.

Al final de la charla, cuando Diva Rebeca le expresa con humor y picardía que si no le funciona su relación con Dominica ella está disponible, él contesta bromeando y exaltando las cualidades de Duque: “ella lo tiene todo es una buena rival”.

