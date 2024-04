Alan Ritchson, de Reacher, sufrió abuso sexual y trató de suicidarse: “me ahorqué”

Los acosos y abusos sexuales parecen ser parte del paquete del mundo del espectáculo. Desde que surgió el movimiento ‘Me too’ son más usuales las denuncias de este tipo de situaciones por parte de grandes estrellas del entretenimiento. Generalmente en entrevistas se sinceran y cuentan que años atrás fueron abusados. Las charlas con periodistas, los documentales o las columnas abiertas se han vuelto el lugar para ventilar esas traumáticas situaciones. Mariska Hargitay, protagonista de La ley y el orden, por ejemplo, empleó una columna de un diario para revelar que fue abusada por un conocido décadas atrás.

Podrías leer: Mariska Hargitay, protagonista de La ley y el orden, fue violada por un amigo. “No podía procesarlo”

En Nickelodeon ahora hay varios señalamientos de actores que fueron estrellas juveniles. Drake Bell, uno de ellos.

Ahora es un hombre de 41 años llamado Alan Ritchson, que abrazó la fama hace un tiempo y está de nuevo en su momento de popularidad, quien en medio de una charla con un periodista reveló que padeció una situación similar, no una sino varias veces. También dejó al descubierto que la situación lo afectó tanto que lo llevó a la horca. Su escalofriante relató le está dando la vuelta al mundo.

Después de ser abusado y amenazado Alan Ritchson se ahorcó

El actor que actualmente es muy popular por la serie Reacher de Prime Video dejó ver este aspecto de su vida en la revista The Hollywood Reporter. “Me ahorqué”, dijo el histrión que también ha hecho parte del reparto de Smallville y Black Mirror, “todo sucedió muy rápido y yo estaba colgando”.

Los hechos habrían ocurrido luego de que fuera víctima de un acoso y amenaza con destruir su vida y su carrera. Fue en su casa de Encino, California, donde habría planeado quitarse la vida el artista que también estuvo en ‘Rápidos y furiosos X’ y ‘Aquaman’. Habría escogido un cable verde para quitarse la vida.

Te va a interesar: Drake Bell, de Drake & Josh, fue abusado sexualmente por empleado de Nickelodeon

¿Cómo se salvó Alan Ritchson de morir?

No obstante, cuando ya estaba colgado y a segundos del desmayo tuvo lo que se puede llamar una epifanía. Vio a sus hijos Calem, Edan y Amory, de 11, 10 y 8, respectivamente, como si fueran adultos y tuvieron unos 30 años. “Me pedían con mucha serenidad que no lo hiciese, y me decían que querían que yo estuviera ahí, vivo y parte de sus vidas”. Estos hijos son fruto de su relación de 20 años con su esposa Catherine Ritchson.

Después de este evento se salvó a sí mismo, buscó ayuda y fue diagnosticado con un trastorno bipolar., productos de sus traumas. Todo ocurrió hace solo 5 años.

Podrías querer leer: Actriz de Beverly Hills, Shannen Doherty, se prepara para morir de cáncer: “Me preocupa mi mamá”

EL actor aprovechó la entrevista para ahondar en que su paso por el mundo del modelaje no lo extraña y que fue allí justamente donde empezó a ser abusado.

El modelaje es un tráfico sexual legalizado, dice actor

“Me rompieron”, dijo sobre lo ocurrido en ese tiempo. “Hay muy pocas cualidades redentoras en trabajar en esa industria [la del modelaje]”. “Seamos sinceros, es como un tráfico sexual legalizado: no está regulada y es un secreto muy conocido que si te contratan para un trabajo básicamente te están pasando a un fotógrafo para que trafique contigo”, puntualizó.

El artista dijo que no era posible contar con los dedos el número de veces en que fue abusado y “la cantidad de veces y situaciones en las que lo pusieron en ambientes horribles donde el objetivo era el abuso sexual”

Detalló uno de esos abusos que lo afectó mucho. “Me contrataron para una sesión fotográfica con un fotógrafo muy famoso. Me enviaron a su habitación de hotel a hacer desnudos bajo la promesa de que, si lo hacía, él me conseguiría una campaña muy lucrativa para una revista y una marca de ropa. Y fui agredido sexualmente por este tipo”.

No te vayas sin leer: Desapareció actriz y exreina colombiana en México. Había sido acosada por mafioso

Luego fue su propia socia quien lo abusó. “Esta mujer me dio un ultimátum para que fuera a su habitación y me dijo que, si no iba, no solo destruiría este negocio sino a mí llamando a [el portal de noticias sensacionalista] TMZ para afirmar que la había agredido sexualmente”, dijo puntualizando que las amenazas no se concretaron, pero lo llevó a la depresión y al mencionado intento de suicidio.

Aquí más noticias del entretenimiento que son tendencia