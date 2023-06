Al Pacino padre a sus 83 años. Su novia, 54 años menor, lo habría dejado

La paternidad en la tercera edad parece que está de moda en Hollywood. Después de casos como Alec Baldwin, Steve Martin, Robert de Niro y Mick Jagger, que le han apostado a volver a cambiar pañales de hijos en la edad en la cual la mayoría está atendiendo nietos, Al Pacino sigue su ejemplo.

Uno de los más laureados del séptimo arte dio a conocer que a sus 83 años tiene a su cuarto hijo, que llevará por nombre Román. La noticia es aún más sorprendente por la edad de la madre del pequeño, que no llega a los 30. Tiene 29 y es menor 54 años con respecto al protagonista de Carlitos Way, Fuego contra fuego y El último tango y Caracortada entre otras cintas.

Fue en mayo que el actor neoyorquino reveló que su novia, la productora y ex novia de Mick Jagger, Noor Alfallah estaba embarazada de él. La noticia que sorprendió a sus seguidores, muchos de los cuales lo criticaron por ser padre a avanzada edad también dejó al descubierto que Pacino tenía dudas de su paternidad. De hecho, solicitó una prueba de ADN para estar seguro de que la criatura era suya. La solicitud no habría caído muy bien en la futura madre que, al parecer, rompió su relación sentimental con el actor. La pareja no se había vuelto a pronunciar y solo hasta la semana pasada el actor fue captada con una silla de bebé para auto en Los Ángeles.

Al Pacino y su joven novia ya estarían reconciliados

Hay quienes dicen que la productora y el actor se reconciliaron y de nuevo está juntos. Como sea los dos, según TMZ, están felices con la llegada de Román, que parece ser el hijo más especial de la celebridad justamente por la edad con la que lo recibe. “Tengo muchos hijos, pero esto es realmente especial en este momento”, mencionó el Daily Mail que dijo el actor antes d que naciera la criatura. Pacino es padre de Julie Marie, de 33 años y de los mellizos Anton y Olivia, de 22.

Pacino y la nueva madre se conocieron durante la pandemia y oficializaron su romance en abril del 2022.

