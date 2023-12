Aida Morales recordó la pesadilla que vivió por la muerte de su hijo: “Peleé con Dios”

Aida Morales es una actriz colombiana de 55 años que ha dedicado más de la mitad de su vida a la televisión, el cine y el teatro. De allí que goce de una amplia y numerosa comunidad de seguidores, a quienes sorprendió en días recientes tras recordar la muerte de su primer hijo.

Puedes leer también: Ricardo Arjona se despidió de la música para luchar contra grave enfermedad

Aida Morales volvió a abrir su corazón para exponer nuevos detalles de este doloroso episodio Fotografía por: archivo Vea

La muerte del hijo de Aida Morales

Durante 23 años y hasta el 2014, la tolimense estuvo casada con el director Raúl Wiesner, padre de su hija Aixa Celine, una joven que actualmente es profesional en Música.

No obstante, la pareja tuvo otro hijo que, por esas cosas inexplicables del destino, nació con una grave enfermedad y al poco tiempo falleció. Así lo recordó en una entrevista que brindó a Bravíssimo, programa del canal Citytv, meses después de haber brindado la exclusiva a la Revista Vea.

“Fue el primer hijo y lo más deseado, pero vino muy enfermo. Nació con síndrome de Down inexplicablemente porque éramos muy jóvenes cuando lo tuvimos. Tenía un virus en su cuerpo que se lo llevó en dos meses y medio, pero en ese tiempo nos llenó de vida y me dejó las fuerzas para seguir buscando ser mamá y me regaló a mi hija. Es un ángel”, comentó la actriz.

Aida Morales aseguró que después de mucho tiempo aceptó la partida de su hijo y puede hablar sobre este duro episodio de su vida, aun cuando el dolor y la nostalgia son evidentes en su testimonio.

“Hoy puedo hablar mucho más tranquila. En el momento no fue fácil y yo creí que iba a perder la cabeza, no entendía, me peleé con Dios, estaba muy enojada con él. No entendía si había sido tan planeado, por qué llegaba y se iba tan pronto. Él murió en mis brazos, vi la muerte llegar y ese momento no se lo deseo a nadie”, concluyó.

Un repaso por la vida de Aida Morales

Nació el 27 de marzo de 1968 en el Líbano, Tolima. Estudió con reconocidos directores y actores en Bogotá, y se ha destacado en telenovelas emitidas por los canales RCN y Caracol, así como en varias películas.

Algunas de sus obras más conocidas son A corazón abierto, Paraíso travel, Marido a sueldo, La hija del mariachi, Corazones blindados, El olvido que seremos, Uno al año no hace daño, Uno al año no hace daño, In fraganti, entre otros.

No te pierdas: Vicente Fernández: esta es la canción con la que deseaba ser enterrado

Aida Morales también participó en la cuarta temporada de MasterChef Celebrity Colombia (2022), pero salió de competencia al perder su reto de eliminación contra Ramiro Meneses (ganador), Carlos Báez, Chicho Arias y Estiwar G.

En la actualidad, la reconocida artista comparte su vida sentimental con el también actor Fabián Copete, con quien comenzó a salir en 2020, desatando críticas porque él es 10 años menor. En 2021 formalizaron su relación y, desde entonces, se han consolidado como una pareja estable y amorosa.