Agudelo 888, el DJ que acompaña a Karol G en su gira: conoce su historia

Daniel Agudelo, conocido bajo el nombre artístico de Agudelo 888, es un DJ antioqueño que se dio a conocer ante el público colombiano gracias a ‘Puestos par perreo’, una serie de fiestas virtuales que realizó en la pandemia por el covid-19, cuando el confinamiento obligó a suspender este tipo de eventos. Sin embargo, su disciplina lo llevó en poco tiempo a trabajar con cantantes como Karol G y J Balvin.

Contrario a lo que suele suceder con otros artistas o productores, la historia de Daniel en la música comenzó cuando ya parecía estar cumpliendo sus metas laborales en otro campo, pues trabajaba en una oficina y sus planes no estaban enfocados en la música.

Agudelo 888 se rindió en elogios ante la disciplina de Karol G Fotografía por: Instagram Agudelo 888

Fue precisamente hasta cuando se animó a crear ‘Puestos pal perreo’ que Agudelo 888 notó cómo sus mezclas empezaron a tener gran acogida entre la comunidad internauta, incluida Karol G.

“Un día no quise transmitir y la gente empezó a preguntar qué había pasado o por qué no iba a tocar ese día. Entonces vi que esto también se había convertido en mi trabajo y me comprometí (...) Gracias a eso también llegué al radar de Karol, ella le empezó a dar me gusta a mis publicaciones y así fue nuestro primer acercamiento”, explicó en exclusiva para la Revista Vea.

La importancia de J Balvin en la carrera de Agudelo 888

El trabajo de este DJ paisa llo hizo conocido entre los artistas de Medellín, considerada en la actualidad como una de las cunas más importantes del reguetón, y fue tan solo cuestión de tiempo para que J Balvin se enterara de su existencia y lo invitara a colaborar en algunos de sus shows.

“Fue el primero que me dio la mano, me dijo que le gustaba lo que yo hacía y empezó a apoyarme llevándome con él a varios festivales (...) Tenemos una amistad desde hace tiempo y siempre ha sido muy real y desinteresada. La vida te pone en el momento que es y con las personas que son, y así me pasó con él“, agregó en conversación con la Revista Vea.

Karol G, un nuevo aire para Agudelo 888

En julio de 2022, cuando ‘La Bichota’ programó su concierto en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, la reguetonera solicitó a tres artistas emergentes de esa ciudad para que la acompañaran en su presentación. Los elegidos fueron Ryan Castro, Blessd y Daniel Agudelo.

Desde entonces, la relación del DJ con la intérprete de Provenza y Mi extenía razón se volvió más estrecha y por eso, sin pensarlo dos veces, la cantante le invitó a acompañarla en su gira ‘Mañana será bonito’ por Estados Unidos, donde ha tenido la oportunidad de poner a bailar con sus mezclas a miles de personas, entre estas a la actriz Sofía Vergara.

“Tengo mucho por agradecerle a Karol G, que con mucha disciplina y humildadha logrado llegar donde está, porque así como uno la ve en redes es en persona, es una mujer dulce y muy amigable (...) Son ya más de 50 conciertos los que llevamos juntos y esto, por supuesto, marcó un antes y un después en mi carrera. Ahora mi meta es, como ella, llenar estadios y presentarme en los más importantes festivales del mundo”, concluyó Agudelo 888 en su charla con la Revista Vea.