Adriana Lucía sorprendió al revelar: “estaba esperando trillizos”

Adriana Lucía se ha caracterizado por su versatilidad musical, fusionando ritmos tradicionales colombianos como el porro y el vallenato con elementos de pop, rock y jazz. A lo largo de su carrera ha ganado numerosos premios, incluyendo dos Premios Grammy Latinos en las categorías de “Mejor Álbum Tropical Contemporáneo” y “Mejor Canción Tropical”.

¿Qué le pasó a Adriana Lucía?

En enero del 2022, la artista cordobesa dio a luz a sus gemelas Simona y Carlota. Después de varios días del parto, Adriana Lucía reveló que tuvo algunas complicaciones, por lo que sus hijas tuvieron que ser sacadas de su vientre antes de tiempo.

Adriana Lucía Fotografía por: Instagram

Luego de dos años, la hermana de Martina la peligrosa, actual participante de MasterChef Celebrity, sorprendió al revelar que, en realidad, ese embarazo era de tres y no de dos. La cantante esperaba trillizos. Sin embargo, la vida le deparó un giro inesperado: uno de los bebés no se desarrolló y su cuerpo lo reabsorbió, así lo contó en una entrevista con la emisora Tropicana.

Adriana Lucía sufrió dura pérdida

A medida que avanzaba el embarazo, uno de los trillizos dejó de desarrollarse. El cuerpo de Adriana Lucía lo reabsorbió, un proceso conocido como vanishing twin.

“Poca gente sabe, pero cuando yo fui a hacerme mi primera ecografía me dijeron que estaba esperando trillizos. Yo no sabía que eso se podía de manera natural. Yo antes de eso había tenido una conversación con una amiga muy querida sobre muchas madres que no podían ni siquiera contar que a sus hijos los habían asesinado en estallido social, porque habían sido amenazadas si contaban, entonces yo después de eso me afecté mucho como mamá”, contó.

A pesar de la tristeza, Adriana Lucía encontró la fortaleza para seguir adelante. Se aferró a la esperanza de que sus dos hijas, Simona y Carlota, nacieran sanas y fuertes. “Cuando yo vi que estaba embarazada de tres, una amiga me dijo una cosa muy bella: ‘Adri, estás embarazada de un pueblo. Hay un pueblo que tienes en tu vientre”, reveló en la mencionada entrevista.

En enero de 2022, Simona y Carlota llegaron al mundo prematuramente, a las 29 semanas de gestación. Sin embargo, gracias al amor y cuidado de la cantante y el equipo médico, las pequeñas lucharon y lograron salir adelante.

“El cuerpo reabsorbió uno y quedaron dos, entonces yo tengo lo que llama la gente, gemelas idénticas. Son exactas, genéticamente es la misma persona que se dividió, entonces son de una sola placenta, una sola bolsa, de todo. Mis hijas son un milagro, yo estuve dos meses en la clínica con ellas, fue un año de recuperarlas de los pulmones, el oxígeno”, contó la artista.