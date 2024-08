Adriana Lucía habló sobre la grave y extraña condición de salud que padece su hijo

Adriana Lucía se convirtió en madre por primera vez en 2012, cuando nació su hijo Salomón, del que entregó una sorpresiva declaración durante una entrevista que concedió en Sinceramente Cris, podcast de Cristina Estupiñán.

Puedes leer aquí: Westcol insultó a Jhovanoty por imitarlo y el humorista no se quedó callado

Adriana Lucía también es madre de Carlota y Simona, gemelas que nacieron en enero de 2022. Fotografía por: Richard León

El angustiante momento que vivió Adriana Lucía con su hijo Salomón

De acuerdo con lo expuesto por la cantautora de 42 años, se disponía a salir de viaje para cumplir con un compromiso profesional cuando, inesperadamente, su primogénito empezó le manifestó que tenía dolor de cabeza. Sin embargo, se relacionó este problema con una fuerte gripa que había tenido recientemente.

“Antes de salir de casa le dije que se tomara un Dolex y que descansara un poco. Recuerdo que en ese momento tenía algo de sinusitis, así que no pensé que fuera algo serio. Cuando llegué al aeropuerto le pedí a la niñera que lo pusiera al teléfono y, para mi sorpresa, Salomón comenzó a decir cosas incoherentes. En ese instante, sentí que algo no estaba bien, aunque ya estaba sentada en el avión”, explicó Adriana Lucía, quien solicitó a su suegra que llevara a Salomón al médico.

No te pierdas: Presentadora de ‘Día a Día’ confesó que grave enfermedad atacó a su hija

“Yo estaba en Medellín esperando porque había viajado con maquillistas, vestuaristas, músicos, y estábamos todos a la expectativa de saber qué pasaba con Salomón. Después de un rato, me llamaron para decirme que debía regresar de inmediato porque, al parecer, mi hijo tenía un sangrado en el cerebro. No lo dudé ni un segundo y me devolví enseguida con mi esposo”, agregó Adriana Lucía.

¿Qué le pasó al hijo de Adriana Lucía?

De camino a la clínica donde estaba su hijo, la ganadora de MasterChef Celebrity (2020) recibió un video que hizo aumentar su angustia, pues en este observó que su hijo estaba desorientado y no recordaba ni siquiera quiénes eran sus padres.

“En el video, él dice que no sabe ni su nombre ni el de su mamá. Le preguntaron en qué lugar estaba y tampoco supo responder. Cuando vi ese video, no podía entender lo que estaba sucediendo. Me dijeron que era un problema relacionado con el lenguaje (...) En esos momentos tan duros, hasta llegamos a discutir con mi esposo, porque se nos olvidó por completo nuestra fe”, comentó en su charla con Sinceramente Cris.

Por último, Adriana Lucía explicó que los médicos hallaron en Salomón unos quistes aracnoideos, sacos llenos de líquido cefalorraquídeo (LCR) que se localizan entre el cerebro y la membrana aracnoidea. Razón por la cual tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y, aunque actualmente goza de buena salud, “este problema podría repetirse”.

“Salomón tiene más venas y arterias de lo normal, y parecía que estaba sufriendo un sangrado o tal vez era un tumor. Como esto ocurría en el lado izquierdo del cerebro, que es donde se localiza el área del lenguaje, por eso él no podía hablar bien. Además, otro neurólogo descubrió que también tiene una migraña aguda que le provoca amnesia, lo que significa que este problema podría repetirse. En ese momento me di cuenta de lo frágil que es la vida”, concluyó la famosa cantante.