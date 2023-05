Actriz de ‘Leandro Díaz’ no ha conseguido trabajo: “toqué puertas y nadie escuchó”

Leandro Díaz fue una de las producciones más vistas por los colombianos. La producción del canal RCN narró la vida del compositor vallenato conocido en el mundo artístico como ‘El homero de la provincia’, ‘El rey de La diosa coronada’, y ‘Los ojos del alma’, ya que fue ciego de nacimiento.

La bioserie fue protagonizada por Silvestre Dangond y Laura de León. Además, contó con otros talentosos actores como Viña Machado, Abel Antonio Villa, Diego Vásquez, Mario Espitia, Aida Bossa, Daniela Tapia, entre otros.

¿Qué pasó con Carolina Duarte, Tomasa en ‘Leandro Díaz’?

En las últimas horas, a través de su cuenta de Twitter, la actriz Carolina Duarte, quien interpretó a Tomasa, la hermana mayor de Leandro Díaz, preocupó a sus seguidores al revelar que lleva dos años sin recibir nada de dinero proveniente de su ciudad, razón por la que tomó la decisión de irse de la ciudad. “Llevo dos años y medio viviendo en Valledupar y en junio me mudo a otra ciudad, porque en ese tiempo no me gané ni un solo peso proveniente de mi ciudad, contraté por fuera siempre, toqué las puertas con proyectos culturales beneficiosos en lo social y NADIE me escuchó”.

De igual manera, señaló que la decisión no ha sido fácil y que, por supuesto, le ha causado una gran tristeza. “Me duele irme y no poder compartir con mis paisanos el conocimiento adquirido por fuera en el sector cultural y público. Espero que elijan a una persona que le apueste al arte y al turismo, que voten a conciencia y SOBRETODO averigüen quienes están detrás de cada candidato”.

Varios usuarios de dicha red social le dejaron múltiples comentarios: “lastimosamente a muchos nos toca irnos de Valledupar por la falta de oportunidades y todo se vuelve ‘Nadie es profeta en su tierra’. Buen viento y buena mar”, “te entiendo perfectamente porque en otras áreas también es complicado desenvolverse y crecer”.

Llevo dos años y medio viviendo en Valledupar y en junio me mudo a otra ciudad, porque en ese tiempo no me gané ni un solo peso proveniente de mi ciudad, contraté por fuera siempre, toqué las puertas con proyectos culturales beneficiosos en lo social y NADIE me escuchó. Abro hilo — Carolina Duarte (@CaroDuarteArte) May 25, 2023

¿Quién es Carolina Duarte?

Además de su participación en Leandro Díaz, Carolina Duarte también hizo parte de la novela de Diomedes Díaz donde interpretó a Bertha Mejía, una mujer que llegó a la vida del artista vallenato cuando era más maduro y que fue prima hermana de Patricia Acosta, una de las esposas que tuvo el Cacique de la Junta.

En su cuenta de Instagram tiene 188 mil seguidores y allí se describe no solo como actriz, sino también como escritora, presentadora y Politóloga en formación.