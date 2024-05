Modelo de Hollywood y exesposa de actor de ‘Guardianes de la bahía’ es indigente

Hasta hace dos décadas Loni Willison era reconocida como una de las modelos más bellas y glamorosas de Hollywood, aunque no tuvo una destacada carrera como actriz y su trabajo se limitó a pequeños roles de reparto, su sola presencia impactaba.

Willison, quien se casó con Jeremy Jackson, estelar de la serie ‘Guardianes de la bahía’, que lanzó al estrellato a Pamela Denise Anderson, lo tenía todo aparentemente: fama, fortuna, un marido exitoso y contratos con reconocidas marcas. Jeremy encarnó el personaje de Hobie Buchannan en la serie de la playa.

Por años trascendió que la relación entre la modelo y el actor enfrentaba problemas, pese a ello sobrevivió por un buen tiempo en los que, hoy se sabe, él la maltrató física y psicológicamente. La lastimó en las costillas y el cuello y la obligó a dejar de trabajar como asistente médica, que era su actividad alterna.

También puedes leer: Nodal y Cazzu: se revela la causa de su separación. “Ella aguantó mucho”

Loni Willison fue maltratada y sumergida en las drogas

Hay que mencionar que Jeremy no se circunscribió solamente a su rol como actor, sino que incursionó en asuntos ilegales y a los 19 años comenzó a producir metanfetaminas. Las autoridades lo sorprendieron en una redada y en esa oportunidad fue condenado a 90 días de cárcel y a múltiples estancias en centros de rehabilitación. En total estuvo recluido en cinco.

Loni procuró apartarse de su verdugo, quien claramente la introdujo en el oscuro mundo de las drogas, y se fue a vivir sola por un tiempo. Luego, al divorciarse siguió sufriendo penurias. Ella mismo dijo a Daily Mail hace varios años que, poco después de su separación y mientras arrendaba una habitación, su exmarido arregló para que la electrocutaran durante un año, lo cual supuestamente le causó una sensibilidad extrema al tocar ciertos metales y electricidad, impidiéndole habitar en espacios cerrados.

En el 2018 y luego de una larga ausencia de la vida pública surgieron imágenes de Loni en la calle caminando y deslizando una carro de compras de supermercado en el que llevaba todas sus pertenencias. Era evidente que había terminado en la calle.

Así luce ahora la exmodelo Loni Willison

Ahora hace una semana, el 17 de mayo, fue avistada de nuevo, aún más deteriorada de lo que se veía hace seis años. Se evidencia que ha perdido sus dientes, que ha bajado de peso en exceso, que no tiene acceso a baño y que busca entre los desperdicios comida.

También se notan lesiones en sus brazos. Ya unos tres años atrás había dicho en una entrevista que no deseaba generar lástima. “Tengo un montón de familia, no estoy muy segura ahora de cómo se sienten, es una situación loca, ellos me conocen lo suficiente, saben que estoy bien, estoy haciendo lo que necesito hacer, no están diciéndome: ´-Oh, necesitas esto´, ´-Oh, pobre de ti´, no hago eso, no juego ese juego y ellos no necesitan eso tampoco”, dijo en aquel entonces.

También habló de la posibilidad de tener un techo fijo y estable.”Eventualmente, me gustaría tener algo, pero es tan difícil para mí encontrar un lugar, literalmente, tendría que encontrar algo no muy caro, en medio de la playa, sin que haya nadie rodeándome y no porque no me guste la gente”.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento