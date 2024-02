Actor de ‘Rigo’ fue amenazado de muerte: “eso atemoriza”, ¿quién es?

Una de las telenovelas más queridas por los colombianos en la actualidad es la de Rigo, que narra la historia de vida del ciclista profesional colombiano Rigoberto Urán y que es protagonizada por el actor Juan Pablo Urrego.

Te puede interesar: Novio de la hija de Marbelle se defendió: “me hicieron ver como un mal hombre”

Rigo RCN Fotografía por: RCN Televisión

Todas las noches por el canal RCN, los televidentes pueden conocer más detalles de esta dramática, divertida e impactante historia con la que muchos se han podido sentir identificados.

Uno de los momentos que más marcó la vida del ciclista y su familia fue la muerte de su padre, don Rigoberto Urán, tal como lo mostró la serie, quien fue abatido por los palamilitares, quienes le habían pedido que les ayudara con un ganado.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Por qué Felipe Giraldo, ‘El Cuervo’ en ‘Rigo’ fue amenazado?

Felipe Giraldo fue el actor que le dio vida a ‘El Cuervo’, el jefe paramilitar de Urrao y quien le hizo mucho daño a la familia Urán. Su personaje ha despertado tantas emociones en los televidentes y usuarios en rede sociales, que, incluso, ha recibido amenazas de algunas personas por su papel en la telenovela, así lo reveló en una entrevista para Publimetro.

De acuerdo con lo que contó, la gente se tomó muy personal la muerte del padre de Rigo en la serie, culpándolo a él, como si se tratara de la vida real. “Uno de los textos que me escribieron por redes, ‘sapo, te vas a morir paraco, porque los sapos tienen que morir destripados’”, aseguró.

El artista asegura que ha sentido temor por su vida, pues todo se trata de ficción para la serie, pues en la vida real no tiene nada que ver con su personaje. “Eso atemoriza porque yo en ningún momento le hecho daño a nadie, no quiero hacerle daño a nadie, simplemente me dedico a mi trabajo a ser artista. Me tocó alejarme de mis redes sociales por lo mismo”, afirmó el actor.

Al final, el actor de Rigo resaltó sus esfuerzos para salir adelante. “Yo Felipe Giraldo, creo no estoy completamente seguro que me he resaltado porque con sacrificio y perseverancia llevo 23 años luchando por mi carrera, por mi arte”.

Al parecer, el actor ya habría tomado las medidas necesarias, poniendo la denuncia respectiva ante las autoridades, e incluso, habría tenido que mudarse de ciudad.