Actor de ‘Los medallistas’ atraviesa por fuerte crisis. Ha pensado en quitarse la vida

Dubán Prado es un actor que se ha dado a conocer en Colombia gracias a varias producciones de televisión, como Los Medallistas y El Bronx. Sin embargo, recientemente reapareció en un programa de entretenimiento en el cual sorprendió al comentar que atraviesa por una fuerte crisis que, a su vez, ha traído consigo serios problemas de salud mental.

¿Qué le pasó a Dubán Prado, actor de ‘Los Medallistas’ y ‘El Bronx’?

En una charla con La Red, magacín de Caracol Televisión, el también cantante y bailarín aseguró que acarrea en este momento por graves problemas económicos, los cuales surgieron por su deseo de emprender un nuevo negocio fuera de las cámaras y la televisión, teniendo en cuenta la inestabilidad de su oficio.

De acuerdo con Dubán Prado, invirtió sus ahorros y sacó un préstamo bancario para montar un bar. No obstante, las cosas fueron más difíciles de lo que esperaba.

“Un día fue inevitable decir: ‘No tengo cómo pagar el arriendo del local, el arriendo donde vivo, ni tampoco cómo costear mi seguridad social ¡Eso es muy fuerte!, sobre todo porque no cuento con una red de apoyo. Quizá, mucha gente puede apoyarse en una familia, pero yo no, y cuando no hay salud mental todo es más complicado; los caminos se cierran y en tu cabeza hay mucho ruido”, explicó.

“Eso es algo nuevo para mí porque nunca me había pasado que mis emociones se volvieran incontrolables, que no pudiera descansar y que, para contrarrestar todo esto, tuviera que tomar un medicamento. Nunca se me habían pasado por la mente pensamientos suicidas, pero esa tarde pensé en que no quería seguir más aquí... en esta situación. Me sentía bastante solo, a pesar de estar rodeado de mucha gente, y llegaba con una sonrisa porque es muy jodido ponerle cargas a los demás”, agregó el conocido actor.

¿Cómo ayudar a Dubán Prado?

El artista, nacido hace 34 años en El Carmen (Norte de Santander), tomó la decisión de apoyarse a través de una colecta digital llamada Vaki, por medio de la cual espera recibir el apoyo de quienes quieran tenderle una mano en este momento. Sin embargo, advirtió que no pretende generar lástima con su historia ni que le regalen nada.

“No quiero meterme en más líos económicos o que la gente me preste dinero porque no quiero quedarles mal ¡Eso no me va a ayudar! (...) Yo no quiero que me regalen cosas, yo solo quiero trabajar. Siento que estoy en toda la capacidad de hacerlo y creo que he hecho una carrera muy bonita”, concluyó en su entrevista con La Red.