A presentador de ‘La red’ le cortaron las manos en un robo: “Estoy vivo de milagro”

La inseguridad en Colombia ha cobrado millones de víctimas y Juan Carlos Giraldo, presentador de La red, se convirtió hace tiempo en una de estas. Así lo confesó en la transmisión del pasado 27 de abril del programa de entretenimiento del canal Caracol.

¿Qué le pasó a Juan Carlos Giraldo, presentador de ‘La red’?

De acuerdo con lo expuesto por el conocido periodista, todo ocurrió en el año 2010, cuando unos delincuentes le robaron sus pertenencias y, no contentos con esto, lo agredieron con un arma blanca, lo que le produjo serias heridas en sus manos.

Producto del ataque, Juan Carlos Giraldo resultó con cortes en nueve tendones de su mano derecha y tres de la izquierda: “Pasan por la mente muchas cosas, ‘¿y si no vuelvo a trabajar?’, ‘¿y si mis manos no se recuperan?”.

Por fortuna para el presentador de La red, el equipo de médicos que atendió su emergencia actuó con prontitud e intervino los tejidos afectados. Así que luego de un tedioso proceso de recuperación, el cual duró más seis meses, recuperó la movilidad en sus manos.

“Estoy vivo de milagro”, concluyó el experto en moda y estilo, al que se le dificulta hablar sobre este tema y lo hace con un nudo en la garganta.

Presentadores de ‘La red’ también hablaron del caso de Luis Fernando Bohórquez

El actor Luis Fernando Bohórquez, a quien el público colombiano recuerda por su participación en El final del paraíso y La saga: negocio de familia, también experimentó recientemente las consecuencias de la inseguridad en Bogotá.

Según contó en su charla a La red, iba conduciendo su moto a une velocidad de 50 kilómetros por hora cuando, cerca a su destino, se encontró con un ladrón que huía a pie, lo empujó y lo mandó al suelo de manera abrupta. Esto le produjo una fractura en el hombro y una incapacidad de 20 días que le impide trabajar también en su arte como herrero.

“Me quedó la moto encima de la pierna y luego, cuando me ayudaron a levantar, tenía un dolor intenso en el hombro (...) Para que esto sane hay que cumplir con los requerimientos: tener inmovilidad y después hacer terapia. Dormir es muy duro y el sueño es fatal, pero tendré que recuperarme. Ya me he recuperado de otras”, concluyó Luis Fernando Bohórquez en su relato, lo que motivó a Juan Carlos Giraldo a hablar de su propia experiencia.