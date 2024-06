7 famosos que odian a sus papás y no celebran el Día del Padre en 2024. Muy triste

A pesar de ser famosos y tener aparentemente una vida perfecta, con reconocimiento y dinero, muchos reconocidos actores y cantantes han comentado tener una nula o muy mala relación con su progenitor.

La cantante Adele fue abandonada

La cantante británica, que actualmente se presenta en Las Vegas en el show Weekends With Adele, sufrió con el abandono de su padre cuando era una niña. Según el diario The Sun, el padre de la cantante, Mark Evans, se fue de casa y su relación se distanció. La intérprete de Someone like you afirmó en una oportunidad que su partida fue la causa para que tuviera una vida sentimental inestable, ya que no lograba encontrar a una persona con la que se sintiera bien en el amor. Luego que Evans hablara en la prensa de su relación con su hija, Adele decidió alejarlo para siempre de su vida. “Nunca más sabrá de mí”, dijo Adele.

Christina Aguilera sufrió maltrato

Fausto Aguilera, nacido en Ecuador y quien fue soldado del ejército de Estados Unidos, fue un hombre violento que dejó con su comportamiento malos recuerdos a la actriz y cantante durante su infancia. Su mal temperamento llevó a que la familia de Christina fuera conflictiva y la entonces niña viera los constantes abusos y maltratos físicos y sicológicos que su progenitor ejercía sobre mamá. “La gente no sabe todo el daño y las repercusiones que eso podía tener en una persona”, comentó para Europa Press. La relación con su padre por ello es inexistente.

Christina Aguilera no tiene ninguna relación con su padre

Macaulay Culkin, de ‘Mi pobre angelito’, se emancipó

Con Kevin McCallister, el niño que olvidan por error en casa cuando la familia sale de vacaciones, el actor Macaulay Culkin saltó a la fama y los millones llegaron para fortuna de su padre y manager Christopher “Kit” Culkin, quien logró que para la segunda película le pagaran 4.5 millones. El entonces adolescente tras 8 películas rodadas en 5 años se negó a continuar grabando. Tomó acciones legales para emanciparse del yugo familiar logrando que sus padres no accedieran a su fortuna. “Mi padre estaba celoso de mí. Era un mal tipo, un abusador, una persona violenta, tanto emocional como físicamente. Era alguien muy complicado. Todo lo que él había intentado conseguir a lo largo de su vida, yo lo conseguí antes de tener 10 años”, dijo en una entrevista en 2018. Macaulay cuando cumplió 18 años se independizó y perdió todo contacto con sus padres.

Lindsay Lohan, su padre era alcohólico

Luego de ser una celebridad adolescente y llevar una vida marcada por los excesos, la actriz Lindsay Lohan revivió laureles con la exitosa con Un deseo irlandés, producción que de devolvió el brillo tras más de 10 años de personajes intrascendentes. Parte de su inestabilidad parece heredada de su padre, Michael Logan, un hombre alcohólico y violento que habría abusado de su hija cuando estaba pequeña, según lo afirmó Dian Lohan, madre de Lindsay, al New York Daily News. La relación padre hija se quebró del todo en el 2009, cuando Michael intentó vender a medios sensacionalistas las conversaciones que grabó con su hija en las que hablaba de sus adicciones.

A Angelina Jolie, su padre la abandonó

Con 49 años, la actriz sigue siendo noticia por su divorcio con Brad Pitt, y de paso replica en sus hijos los traumas que la llevaron a tener una pésima relación con su padre, el también actor Jon Voight. Cuando tenía solo tres años sus padres se divorciaron y esto causo una ruptura en su relación. En una entrevista con el programa Divinity, Jolie afirmó que la actitud de su padre “hizo que tuviera una infancia muy inestable”. Según información del mismo medio “el abuso de drogas y los pensamientos suicidas de la actriz se debían a que no había superado el abandono de su padre”. Hoy la relación sigue siendo bastante lejana.

Otros famosos que no podemos olvidar en este listado poco grato son el famosos Sol de México. Gracias a Luis Miguel: la serie, el cantante, que fue productor de la misma, reveló la tormentosa relación que tenía con Luisito Rey, su padre, un hombre temperamental y que lo explotó laboralmente. Michael Jackson también había sufrido maltratos de Joe Jackson, quien en la época de los Jackson 5 golpeaba a sus hijos y trató de aprovecharse de ellos cuando iniciaban sus carreras.