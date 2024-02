¡Guy Ecker de ‘Café con aroma de mujer´ vive en las montañas! ¿por qué?

El actor Guy Ecker, que le dio vida al recordado Sebastián Vallejo, el enamorado de Gaviota en Café, con aroma de mujer, es un sereno hombre con 65 años recién cumplidos, que encontró en la meditación y la compañía de su familia la fórmula ideal para disfrutar la vida en las montañas de Linda Flora, muy cerca a Los Ángeles, California, donde reside desde hace algunos años.

Guy, nacido en Sao Paulo, Brasil, pero de padres norteamericanos, comentó, en la última entrevista que dio para un medio de Estados Unidos, que la novela de Fernando Gaitán le había cambiado la vida y abierto las puertas en el mercado latino, y aunque el dramatizado se vendió en más de 100 países, donde lo conocían, siempre persiguió el sueño de actuar en Estados Unidos, anhelo que cumplió al participar en una serie de televisión y varias películas de estudios pequeños.

¿Qué ha sido de la vida de Guy Ecker?

Luego de su participación en tres producciones colombianas, Ecker se radicó en México, donde protagonizó varias novelas exitosas como Salomé, Heridas de amor, Corazón apasionado y Rosario, entre otras. Sus papeles más recientes fueron en las series El señor de los cielos y El recluso, y en Parientes a la fuerza, telenovela de Telemundo.

“Estoy en una época de transición en mi vida. Ahorita, mis hijos están en cierta temporada, mi carrera también está en una transición. De alguna manera, estoy buscando esas virtudes, buscando esos propósitos en la vida para ver cómo seguimos el resto del camino”, comentó el actor para el programa Mi vida, de Canela TV.

¿Por qué a Guy Ecker no le gustan las redes sociales?

Guy indicó que está centrado en su familia y que no le gusta compartir su privacidad, y por esta razón no es muy activo en redes sociales. “No me interesa estar todo el día o muy frecuentemente mostrándole a la gente qué hago y qué opino sobre las cosas. Además, estamos en una época donde siento que el tono de la conversación se ha vuelto horrible, no es que podamos tener opiniones diferentes. Si tú no compartes mi opinión, eres malo”.

Ecker es padre de Jon-Michael, Sofia, Liam y Kaelan, los 3 últimos con Estela Sainz, su esposa y mánager. “Nada tendría sentido en mi vida si no tuviera a mis hijos. La carrera es importante, me encanta lo que hago, mis amigos, pero mi familia es todo. Es el trabajo más importante”.

Estoy en una época de reflexión, orgulloso, porque estoy aquí y mi familia está saludable. Estoy todavía con mi pareja, mis niños están bien. En ese sentido he cumplido, pero hay cosas que debo recuperar con mis hijos, cosas que me hubiera gustado hacer diferente, trato de ver cómo recapturar momentos que tal vez no tuve”.

Desde hace unos meses no se ha tenido información suya en redes. Él sigue tras su meta de consolidar su carrera en Hollywood.

