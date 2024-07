Gabriela Tafur contó detalles de su boda con Esteban Santos. No habrá luna de miel

En medio de la pandemia del Covid 19 nació un coqueteo, que luego evolucionaría a un romance, que se convertiría en uno muy admirado en las redes sociales, con miles de seguidores que aguardan un epílogo al estilo de las grandes novelas, con un: ‘fueron felices y comieron perdices’. Se trata del noviazgo de la exreina Gabriela Tafur y Esteban Santos, el hijo del expresidente colombiano Juan Manuel Santos.

Ya los dos habían revelado que todo comenzó cuando él le escribió hablándole de una especialización en Gestión Pública y administración que era solo una excusa para conocer a la ex reina, que se había convertido en una imagen muy conocida en la pantalla, ya que luego de alzarse con la corona nacional, fue modelo de pasarela y del video ‘Cómo te atreves’, del grupo bogotano Morat. También representó a Colombia en Miss Universo antes de la emergencia sanitaria mundial.

La relación a distancia se fue afianzando y se estrechó aún más cuando Gabriela se marchó a hacer su maestría en Washington. Luego de dos años de romance anunciaron en octubre pasado, desde el Valle de Napa, en California, que se habían comprometido.

Solo hasta abril revelaron que la boda sería este 7 de septiembre. Gabriela, quien estuvo en un viaje relámpago en Colombiamoda 2024 donde fue la anfitriona de la marca Waimarini para Falabella, y desfiló en un par de pasarelas, habló unos minutos con Vea.

Recordó que hace una década desfiló por primera vez para esta importante feria de la mano de la marca de trajes de baño, que hoy la trajo de vuelta al evento más relevante de la industria textil. Hace 10 años, “venir de Cali y pisar Colombiamoda era un ascenso impresionante...Toda modelo colombiana sueña con Combiamoda porque llegar acá es difícil, hay un casting impresionante..Llegó acá y no sabía lo que me esperaba”, mencionó la exreina de familia libanés que supo en ese entonces cómo era el ajetreo de la feria pero también todas las conexiones que implicaba para su carrera.

Gabriela Tafur ya escogió su vestido de novia

Volviendo a la boda, la exreina escribió en sus redes: “Hemos vivido tantas cosas juntos, visualizado muchas otras. Todo comenzó en la pandemia y sin darme cuenta me enamoré. Apapáchame la vida entera. Pasamos dos años de relación a distancia y cada vez que te veía no me podía despegar de ti, me di cuenta de que quería pasar toda mi vida contigo”, al revelar que se casaría con Santos.

Naturalmente al conversar con ella, le preguntamos por su boda y reveló que le faltan solo pequeños detalles. “El matrimonio es el 7 de septiembre, estamos a un mese largo, de ese día tan esperado, vamos bien. El vestido está en construcción porque me demoré un montón, faltan definir detalles... pulir cositas”.

Así mismo contó lo más desafiante de preparar una boda que se realizará en el país estando ella fuera.

“Lo más difícil es prepararlo a distancia porque como no estoy viviendo aquí, estoy viviendo en el extranjero, cuadrar todo por videollamada. Afortunadamente tengo un equipo gigante que me está colaborando”.

¿Por qué Gabriela Tafur no tendrá luna de miel?

Tafur admitió que pese a la distancia ella desea saber todo lo que ocurrirá en su gran día y confesó: “Yo soy una novia muy controladora, quiero gozarme mi matrimonio de principio a fin, pues ha sido todo un reto la verdad”. La expresentadora de El desafío The Box se casará en Cali, su ciudad natal y su novio Esteban, estuvo de acuerdo en ello.

Lo que si tendrá que esperar por lo menos hasta el 2025 será la luna de miel, pues por ahora, la pareja no tendrá viaje de bodas. “La luna de miel la vamos a postergar para el próximo año porque estoy con una maestría… la vamos a correr hasta que me gradúe”, dijo la exreina que de momento está culminando sus prácticas en Univisión.

