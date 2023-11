Freddy Ordoñez tendrá delicada cirugía en un ojo luego de un accidente con perros

Freddy Ordoñez acaba de terminar la temporada de La hija del mariachi, el musical, inspirada en la exitosa telenovela que se realizó hace 17 años, donde él también participó. Al tiempo culminó las grabaciones de la segunda temporada de Arelys Henao, Canto para no llorar, donde encarna a Benancio Urrego, uno de los músicos de la estrella de la música popular colombiana en la bioserie que cuenta su historia y que produce Caracol Televisión.

Ahora planea seguir con la temporada de teatro de la obra Dulce Tentación, que ha presentado en varias ocasiones en distintos escenarios de Bogotá. Sin embargo, estos planes deben aguardar por unos días, ya que el actor reveló en exclusiva a Vea que debe someterse a una cirugía en los próximos días.

Margarita Reyes, Freddy Ordoñez, Deisy Lemus, Julio Sánchez Cóccaro, Edwin Garrido y Jenny Osorio conforman el elenco de Dulce Tentación Fotografía por: Jairo Quintero

La cirugía, aunque es ambulatoria es delicada, ya que es de uno de sus ojos y se espera que luego de la intervención, las molestias y dolores en esta parte del cuerpo del histrión mengüen.

También te puede interesar: Nórida Rodríguez y su conmovedor tributo a su fallecido esposo Toto Vega

¿Por qué Freddy Ordoñez se someterá a cirugía ocular ?

La situación data de hace casi un año cuando el actor bogotano, que saltó a la fama como ´Javi´ en Pandillas, guerra y paz, sufrió un accidente cerca de su casa. “Hace casi un año estaba trotando como usualmente lo hago en el parque y un par de perros se me atravesaron y me provocaron una caída. Caí de cara, no alcancé a apoyar con las manos y recibí el golpe en todo el rostro”, reveló el actor que no prestó mayor atención al incidente en su cara. Sin embargo, con el paso del tiempo empezó a notar que uno de sus ojos había sufrido un importante trauma. “Hubo ruptura del cristalino y el líquido que lo protege se regó creando una burbuja que finalmente formó una catarata”.

Hace tres meses la visión de Freddy empezó a complicarse por esta lesión. “Comencé a ver telarañas y a sentir molestias, fui al especialista y al examinarme me dijo que tuve que haber sufrido un golpe muy fuerte para que se formara esa catarata. Recordé la caída”.

Es así como Freddy será intervenido el próximo martes 8 de noviembre. Su intención antes de la cirugía es presentarse este fin de semana en Dulce tentación, junto a Margarita Reyes, Julio Sánchez Cóccaro, Edwin Garrido y Deisy Lemus en el teatro Belarte. Después de guardar la incapacidad requerida, volverá a escena.

Freddy cumplirá 54 años este 16 de diciembre y una vez termine sus compromisos actorales, a medidos de diciembre, se marchará a vacacionar en Manizales junto a su esposa Kelly y a su pequeña Antonia.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento