Exclusivo, Adriana Romero habla de su ex Rodrigo Candamil y revela que son amigos

Rodrigo Candamil y Adriana Romero estuvieron juntos por casi dos décadas. La pareja que se casó en 2003, fue foco de rumores de divorcio a finales del 2021. Para el 2022 quedó confirmado que no estaban juntos.

Ninguno de los dos había detallado en aspectos como la manera en que se dio esa ruptura, cómo es la relación ahora y si tienen planes juntos, sobre todo porque comparten sus dos hijas.

Ha sido Adriana quien habló con Vea sobre algunos de estos asuntos, dejando muy claro que se encuentra en un muy buen momento de su vida no solo personal, sino laboral, ya que también nos anticipó algunos de sus planes actorales.

La actriz, que encarnó a Genoveva Serrano en la novela Ana de Nadie, comenzó diciendo que está entusiasmada pero también algo nerviosa por presentar el que será el primer monólogo que ella escribe y protagoniza. “Después de Ana de nadie me propuse hacer un monólogo personal. Tengo muchas ganas de que sea en una sala que no tenga mucha capacidad, para ver primero cómo me va porque estoy muerta de miedo. Eso me tiene muy feliz”, dijo la actriz que confesó que esta pieza en construcción va más allá de un ejercicio profesional pues tiene tintes sanadores para ella misma y espera que también para quien lo pueda ver. “Tomé la decisión de hacer una obra sobre mí. En los ultimos años he tenido como muchos cambios, una transformación muy grande y decidí plasmarlo en un monólogo y hacerlo en el teatro, que es mi casa. Allí me siento muy cómoda. Hace tiempo no hago teatro y dije: ´este es el acto de valentía más grande que puedo hacer y me lancé´”.

Adriana Romero escribe un monólogo para sanar

¿Optas por el monólogo para hacer catarsis personal?

“Tal cual. Yo creo que la escritura es uno de los actos más sanadores que hay. Cuando uno escribe y además actúa, realmente se convierte en un acto de catarsis muy grande. Además, uno siente que la experiencia propia puede resonar en otras personas, entonces se convierte en una catarsis colectiva que es incluso más bonito. Por eso decidí, hacerlo porque cada vez que me encontraba con una experiencia o historia similar decía: ´de pronto, qué bonito compartir mi percepción e esta historia y dar una perspectiva distinta a los demás´”.

¿Qué necesitas sanar?

“Hay un asunto de sanación femenina en el mundo. Las mujeres estamos en un momento que estamos reconociendo que deseamos que las cosas sean distintas. Ya no estamos dispuestas a aceptar condiciones de vida, laborales y en distintos ámbitos. Es necesario que nos demos nuestro lugar y merecemos algo mucho mejor, que no excluye a los hombres, incluso los incluye. Yo tengo que sanar mi feminidad”.

Así es la relación actual entre Rodrigo Candamil y Adriana Romero

Sabemos que no te gusta hablar mucho De tu vida personal, pero ya ha pasado el tiempo de tu separación de Rodrigo ¿qué nos puedes decir de este momento en que ya no estás con pareja? ¿Te gusta la soltería?

“Yo estoy absolutamente convencida es que todo lo que uno vive es para el máximo beneficio de uno como ser humano. Sé que uno es muy terco, el ser humano lo es y dice ´es a mi manera, como yo diga´. Ahora lo que siento es que me conecté con un lado muy espiritual y eso me hacía falta. Siempre he sido una persona espiritual pero la vida práctica me había distanciado mucho de eso. Me pregunta cómo me siento ahorita y es absolutamente agradecida con Dios por lo que me regaló, con los años que me regaló al lado de Rodrigo, por haber construido la familia que construimos y siempre seremos y porque creo que él es mi maestro y la persona que comparte lo que más amo que son mis hijas”.

No siempre es tan sencillo hablar bien del ex…

“Tengo una frase que aplica para todo, para los amigos, los ex, los jefes que te tratan mal y es: ´el rencor y el odio al único que le hace daño es a quien lo siente´. No tengo sino agradecimiento con Rodrigo porque me dio lo que más amo, que son mis hijas. Y si hubo algún error de parte de él o de parte mía lo cometimos porque somos humanos. Claro es fácil quedarse ahí (diciendo) ´pobrecita yo, la víctima o pobrecito él´. Pero creo que tenemos la obligación como mujeres de darnos nuestros lugares. La vida no se acaba ni comienza al lado de alguien, y yo me siento absolutamente completa con él o sin él”.

¿Puedes decir que son amigos?

Si somos amigos y además de todo, tenemos muchos proyectos todavía en común, teníamos una productora de contenido que estamos en el proceso de ver qué pasa con algunos proyectos. Fueron 20 años y ninguno de los dos quiere tirar por la borda lo construido.

¿Quieres volverte a enamorar?

Claro. Pero ya no veo el enamorarme con el necesariamente casarme. Enamorarme primero de mí. Me parece que el estado ideal es estar en pareja, tener proyectos juntos, un futuro. Si esto está dentro de lo que Dios o la divinidad me quiere regalar, estará perfecto, si no, también.

