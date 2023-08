Estefanía Cartagena, la ‘influencer’ que puso a bailar a Juanes y Carlos Vives

Dos de los artistas más queridos y exitosos del país, son, sin duda, Carlos Vives y Juanes. Los cantantes han logrado representar a Colombia ante el mundo gracias a sus temas musicales.

En las últimas semanas se les vio juntos, compartiendo con sus familias, con motivo de sus cumpleaños, ya que el samario cumplió 62 años el 7 de agosto, mientras que el paisa cumplió 51, dos días después. Para festejar, se reunieron y anunciaron el lanzamiento de Las mujeres.

Estefanía Cartagena, la ‘influencer’ que puso a bailar a Carlos Vives y Juanes

En el videoclip participaron varias mujeres, quienes se mostraban en sus diferentes roles, profesiones o actividades. Entre ellas estaba la generadora de contenido Estefanía Cartagena, quien hizo de ejecutiva y quien, además, logró bailar detrás de cámaras con los dos cantantes y sacarlos de su zona de confort.

En diálogo con Vea, la también actriz y presentadora expresó su emoción por haber hecho parte de ese proyecto: “para mí, participar en esta colaboración con estos grandes de la música, significa muchísimo, porque fue un momento histórico para la música, me llena de orgullo y me hace muy feliz”.

Estefanía relató cómo fue el proceso para llegar a compartir con Juanes y Carlos Vives, ese importante proyecto para los dos artistas: “a mí me contactaron porque tengo una empresa donde manejo y represento a diferentes celebridades en todo lo que tiene que ver con campañas digitales. Me dijeron que si podía proponerles perfiles de influenciadoras que quisieran participar en este video, pero que fueran solamente mujeres y que yo también podía meterme en esa propuesta, envié a 15 y escogieron a una de ellas y a mí”.

La generadora de contenido colombo-venezolana hizo algo que muy pocos han logrado: poner a bailar salsa a Juanes, algo que la hace sentir muy contenta y emocionada, porque el artista se mostró muy cómodo: “yo la verdad tenía la idea de hacer un sketch de comedia, de los que hago siempre, pero antes de entrar al camerino, cuando ya terminamos mis escenas, me dicen: ‘No Estefy, Juanes es un poco más tímido, no lo vemos haciendo un video de comedia’, y pues yo lo entiendo perfectamente porque eso no le gusta a todo el mundo, ahí mi cerebro colapsó, pero pensé en hacer una entrevista. Cuando comencé a hablar con él me dijo que él estaba súper dispuesto a hacer lo que tuviera que hacer. Eso lo improvisé totalmente, la entrevista no fue planeada y me dio por ponerlo a bailar salsa, no sé de dónde vino la idea, pero que me siguiera los pasos fue increíble y lo que más me dio gratificación fue que se terminara la entrevista y ambos salieran felices, riéndose, con la energía súper arriba. La mánager de Juanes no lo podía creer”, contó.

El videoclip lleva 11 días publicado en YouTube y ya cuenta con más de 1,6 millones de visualizaciones y cientos de mensajes de los internautas y fanáticos de los artistas.