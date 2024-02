Esta es la razón por la que Shakira no ha vuelto a publicar fotos de Milan y Sasha

Si algo ha caracterizado a Shakira es su espontaneidad no solo en el escenario, entrevistas, sino también en las redes sociales. La barranquillera suele complacer a sus más de 90 millones de seguidores de Instagram publicando fotos y videos de sus grandes logos profesionales, familiares o incluso de situaciones cotidianas. Generalmente este material lo reproduce también en otras redes como X (antes Twitter) y Facebook. Adicionalmente, procura ser muy activa en su canal de Instagram enviando instantáneas de motivos especiales casi que en tiempo real.

Por supuesto su cumpleaños número 47, celebrado el pasado 2 de febrero, no fue la excepción. La intérprete de Ojos así y Antología subió una completa galería de la celebración en la que estuvo con familiares y amigos en el recién inaugurado restaurante de Miami, Delilah. Allí se ve junto a productores, colegas y amigos como el jugador de la NFL Julián Edelman.

También compartió la celebración anticipada que tuvo en el día en el estudio de grabación con bombas y pastel. No obstante, a diferencia de otro tipo de momentos especiales no publicó ningún video o foto donde aparezcan los hombres más importantes se su vida: Milan y Sasha, los hijos que tuvo con su ex, Gérard Piqué.

Muchos de los seguidores han notado la ausencia de los pequeños en la celebración digital, aunque hay que mencionar que otros así ni lo han notado. La pregunta que surge entre quienes sí, es ¿por qué Shakira no ha publicado ninguna imagen con sus pequeños desde hace un buen tiempo? Recordemos que el pasado 29 de enero cumplió 9 años Sasha, su hijo menor; mientras que Milan, el mayor, celebró 11 el 22 de enero. En ninguna de las dos fechas, la artista subió material de agasajo.

Shakira no mostrará más a sus hijos en redes sociales

La respuesta a la mencionada situación no es otra que asunto de seguridad. Desde que, a principios de año, el ciudadano estadounidense Daniel John Valtier, de 56 años, fue capturado husmeando en cercanías de la mansión de Shakira con un claro cuadro de desequilibrio mental, ya que aseguraba ser el esposo de la cantante y estar allí porque vivirán juntos, felices para siempre. Jhon Valkier recibió la oren de parte de un juez de La Florida de mantenerse alejado de la casa de la estrella, so pena de ser encarcelado nuevamente, no obstante, la situación encendió las alertas en el sistema de seguridad de la colombiana.

A partir de allí, su equipo ha redoblado esfuerzos por mantener la mansión a salvo y por supuesto, a sus habitantes. Se habla de que los niños Milan y Sasha ahora se desplazan hacia el colegio con escoltas, que los aguardan hasta que salgan y que incluso Shakira le habría pedido a los padres de familia de los compañeros de sus hijos, borrar fotos donde sus pequeños aparezcan, así como restringir la posibilidad de que los niños sean captados por alguna imagen. La situación ha incomodado a los demás padres del lujoso colegio.

Las recomendaciones de seguridad también incluirían la no exposición en redes ni ningún otro medio a los pequeños. Shakira cuya prioridad son sus hijos, acata al pie de la letra la sugerencia y por ello ahora evita mostrar imágenes donde se muestre su casa, así como sus habitantes.

Esto haría concluir que durante un buen tiempo, la artista privará a sus seguidores de celebraciones o momentos que ocurran en su casa o con sus niños. Se animaría a volver a hacerlo cuando se sienta más segura.

