Enzo Vogrincic de ‘La sociedad de la nieve’ no quiere ser famoso. “Hay depresión”

Enzo Vogrincic se convirtió en estrella luego de que la película ‘La sociedad de la Nieve’ se estrenara y se convirtiera en la mayor atracción del cine en español. Antes de que la cinta viera la luz, era un joven actor de teatro en su natal Uruguay, donde según él no hay estrellas, ni tienen las costumbre de las celebridades.

Allí en medio de una de sus obras lo vio la directora de casting de la película que lo invitó a hacer una prueba. Luego, el director Juan Antonio Bayona, quien no necesita ninguna presentación, pues su hoja de vida está llena de pergaminos, lo vio y después de unas pruebas más, Enzo se quedó con el rol de Numa, el principal de la historia que le recordó al mundo lo ocurrido hace más de 50 años años cuando un avión con deportistas a bordo estrelló en la cordillera de Los Andes y sobrevivieron algunos jóvenes que pasaron hasta lo indecible antes de ser rescatados.

El dilema de ser famoso para Enzo Vogrincic

Cualquiera puede pensar que la vida a Enzo le cambió de tal manera que él ahora goza de las mieles de la fama y la fortuna, pero esto no es del todo cierto. En una charla que revista Vea tuvo con el actor de 30 años en el marco de los Premios Platino, junto a otros medios de comunicación de todo el mundo, quedó claro que por el contrario Enzo es lo que algunos calificarían como un obrero del arte, que disfruta del anonimato y que incluso le alcanza a molestar la popularidad que ahora vive.

Enzo es consciente de que con los premios Platino, donde se alzó con el galardón de Mejor protagonista de película, culmina una etapa llena de oropel, aplausos y trofeos, que finalmente conduce a retomar su vida en Uruguay y cree que eso está bien y es tal vez lo mejor que puede ocurrirle, aunque también admite que en este proceso ha muerto varias veces y la depresión ha aparecido. Pareciera que la popularidad fuera ese algo que lo abruma, pero cuando ya no está le hace falta.

“Morí varias veces” Enzo Vogrincic de La sociedad de la nieve

“Morí varias veces. Hubo una primer momento que fue encerrado, donde terminamos esos cuatro meses de rodaje, los primeros cuatro, los dos de ensayo más cuatro de rodaje de hacer familia y al otro día, la nada. Al otro día, volverme a Uruguay en un avión después de seis meses de no volver… terminó, ya nadie te necesita, te volvés a Uruguay y ahí fue la primera muerte, que esa fue dura, esa fue difícil, esa me dolió mucho. Y ahí hubo tristeza y siempre hay depresión. En mi caso siempre cuando termino de rodar, entro en un pozo, después algo y volví a rodar”.

Pareciera que el actor añora volver a su vida sencilla en Uruguay, aunque sabe que realmente, esta no volverá a ser la misma. “Bueno, en Uruguay puedo salir. Es un lugar muy tranquilo, la gente es muy serena, tiene otro tiempo, no tenemos la costumbre de los famosos entonces claro, nadie tiene la costumbre allá de los famosos, entonces no es que estamos acostumbrados a eso, sino que es más tímido, sucede igual. Yo ahora ya sé que salir al súper (mercado) es sacar una foto, conversar con alguien, alguien que me dice che te acompaño, caminamos y charlamos, dale, dale. Pero cambian los tiempos de llegar a los lugares”.

No se le ve conquistado por la fama, por el contrario se ve tratando de esquivarla y procurando no dejarse seducir. Pareciera que la divisa casi como una enemiga que quiere hacerlo caer en una trampa, pero él se las arregla para huir de ella, pero no se puede negar, tiene su encanto. “Terminamos la película y otra vez terminar la película de rodar y volver después estrenar y es como otra vez uff, empezó otra etapa y ahora muere otra vez. Y ahora es el final, final. Se ha hecho largo, tres años ya. Es necesario también que llegue el final. Yo creo que lo voy a terminar agradeciendo en un momento y extrañando también las dos cosas”.

Y aunque se puede pensar que Enzo tiene propuestas a granel él mismo se encarga de desmentir que esto no es del todo cierto, aunque las hay no son tantas.

Enzo aún no se siente parte del glamur de Hollywood

También tiene, por el momento, claridad sobre el lujo y el foco de Hollywood; aunque jugó al papel de actor en medio del glamur en las galas a las que ha asistido, incluyendo los Oscar, tiene claro que eso es un momento fugaz. “Uno termina los Oscar, me saco esas prendas que deben valer 15 o 20.000 dólares y las tengo que devolver a donde la dejé. Y me pongo mi ropa y ahí sí digo, terminó. Me saco el disfraz. Es gracioso porque se genera esto lo estoy analizando a medida que me va sucediendo mi vida, porque es nuevo, pero es como que se genera un avatar de uno, una proyección de una parte de lo que es uno, que es solo lo que la gente puede ver por redes”.

Y es que para este artista los actores no deberían nunca revelar su nombre ni nada acerca de ellos. Yo con actuar estoy bien. Yo con actuar estoy muy bien. Yo antes yo decía siempre para mí los actores deberían ser no debería decirse los nombres de los actores, simplemente aparecen en películas y son personas que aparecen en películas que no sabes ni su nombre, dónde viven, ni nada. No importa, no es importante esa parte. Pero bueno, vivimos en un mundo donde hay estrellas y premiaciones y cosas que también mueven los números de la industria. Entonces eso hay que fomentarlo y moverlo. Uno termina cayendo en esas redes que no puedes evitarlo. Pero bueno, si yo pudiera elegir, invisibilidad total”.

Seguramente en Uruguay encuentra algo de eso, aunque allí ya haya vuelto a morir en su más reciente regreso. En su terruño prefiere no estar tan pendiente de sus redes y más bien vivir la experiencia real no digital con sus cercanos; prefiere tomarse un café o hablar con ellos en persona que emplear el chat. Así es Enzo, un millenial que pareciera no encajar muy bien en la generación que le tocó y preferir las usanzas analógicas y personales.

