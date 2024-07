Emmanuel Restrepo se desnudó en la película ‘Malta’: “¿qué van a pensar de mí?”

Emmanuel Restrepo está dejando huella en la industria del entretenimiento con su carisma y versatilidad. El actor, quien interpretó a Carmelo Rendón en Rigo, y quien además hace parte de la segunda temporada de La primera vez, ha logrado convertirse en uno de los rostros más prometedores de la nueva generación de actores no solo en Colombia, sino en Latinoamérica.

Te puede interesar: Emmanuel Restrepo, de ‘Rigo’, se declaró poliamoroso: “tengo relaciones abiertas”

Desde temprana edad, Emmanuel mostró una pasión innata por la actuación. Comenzó su carrera participando en obras de teatro, lo que le permitió pulir sus habilidades frente a la cámara. Su dedicación y talento natural no pasaron desapercibidos, y pronto comenzó a recibir ofertas para papeles más importantes.

El gran salto en la carrera de Restrepo llegó con su participación en varias series de televisión colombianas de éxito. Estas producciones le dieron la exposición necesaria para llamar la atención de directores y productores internacionales.

Emmanuel Restrepo en ‘Malta’

Luego del éxito de su personaje de Carmelo en Rigo, el actor ha tenido otros proyectos que también le han permitido ganar más fama y reconocimiento. Vea acompañó a los actores al lanzamiento de la cinta que fue estrenada en las salas de cine el pasado 11 de julio.

En entrevista con este medio, Emmanuel se abrió sobre su experiencia en la película Malta, dirigida por Natalia Santa. Restrepo, quien asumió el papel de Gabriel, un personaje que describe como “luminoso” y “enternecedor”, enfrentó uno de los mayores desafíos de su carrera al incorporarse al proyecto en un momento crítico.

Restrepo no estaba destinado originalmente para el papel de Gabriel. Sin embargo, debido a un imprevisto con el actor previamente seleccionado, se vio en la necesidad de sumergirse en el guion y la producción ya en marcha.

“Yo no iba a ser ese personaje, yo entré dos semanas después de que haya empezado la película porque el actor que lo iba a hacer tuvo un inconveniente y no pudo seguir, así que a mí me tocó llegar cuando ya estaba todo hecho y fue un reto enorme. Me tocó aprenderme el guion como en dos noches. Aprenderme la escena a último momento, fue muy retador, sin embargo, todo en la vida es perfecto, me siento muy contento”, aseguró.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

El actor expresó su admiración por la vulnerabilidad y honestidad de su personaje, cualidades que le gustaría adoptar en su vida personal. A pesar de no considerarse tan audaz como Gabriel en cuestiones de conquista, Restrepo valora la transparencia y la sinceridad en las relaciones interpersonales.

“Me gustaría tener la vulnerabilidad que tiene Gabriel, es un personaje completamente honesto, sin máscaras, se muestra tal y como es frente a todos. No soy tan coqueto, no tengo el riesgo que tiene Gabriel para conquistar y decirles ‘oye, me gustas, vamos a cine’, yo nunca lo haría, eso me parece hermoso, tengo que aprender mucho de eso”, afirmó en diálogo con este medio.

Emmanuel Restrepo se desnudó por primera vez en la pantalla

Una de las escenas más desafiantes para Restrepo involucró desnudez, lo que le generó inseguridades y temores sobre la percepción de los demás.

“Fue muy asustador, tenía un reto particular de unas escenas que quería Natalia en cuanto a la desnudez, para mí es un reto. Al principio dije, ‘sí de una’, ya después cuando se iban acercando los días, dije, ‘¿qué voy a hacer?, no me siento preparado para esto’. Finalmente me sentí muy tranquilo, pero fue un reto difícil”, dijo, revelando las presiones sociales y las expectativas sobre la masculinidad que enfrentó.

Con la participación de Estefanía Piñeres, Patricia Tamayo y Emmanuel Restrepo. Fotografía por: Cortesía

Asimismo, reveló que lo que más le causaba temor eran las inseguridades que tenía sobre su cuerpo. “Es imposible no pensar en todas esas inseguridades que nos han planteado y nos siguen planteando, esa masculinidad de tener que ser perfecto, no puedes tener gordos, la tienes que tener gigante, creo que estamos llenos de un montón de expectativas frente a la masculinidad que me parece que yo no soy capaz de llenar. Yo no me considero eso en la sociedad y justo no creer que soy es lo que más me llegaba en esos momentos, ¿qué van a pensar de mí?, ¿qué va a pasar cuando mi familia me vea?, cuando mi pareja me vea, llegaban esos miedos y eso era lo que me causaba mucho temor”, aseguró.

La actuación de Restrepo en Malta promete ser una representación genuina y conmovedora, marcada por una interpretación que desafía las normas y muestra la fuerza de la vulnerabilidad humana.