Emiliano Pernía regresó a Colombia y revela si estará en ‘MasterChef Celebrity’

EL actor Emiliano Pernía, hijo de Gregorio Pernía y Marcela Mar, está de regreso en Colombia. El joven, que debutó en el 2018 en la cinta Pickspockets de Netflix, y luego se fue a España a prepararse como actor profesional, ya se tituló y estuvo radicado un tiempo en Los Ángeles.

Allí hizo parte del elenco de la cinta The Killer, dirigida por David Fincher, que se encuentra en el catálogo de Netflix. Ahora, de vuelta al país, está siendo noticia porque se rumora que seguirá los pasos de su padre e ingresará como participante en MasterChef Celebrity 2024, que empieza un proceso de convocatoria y se estima sea el remplazo de La Casa de los famosos en el canal RCN.

Emiliano junto a Michael y a David de la cinta The Killer Fotografía por: Cortesía

A Emiliano Pernía no lo han llamado de ‘ MasterChef Celebrity’

Nos encontramos con Emiliano y quisimos saber en qué anda y si es cierto que ingresará a la cocina más famosa del mundo, que es conducida por Claudia Bahamón.

Lo primero que nos reveló es que está viviendo con su madre Marcela Mar en Bogotá, pues ella también está en la capital por una breve temporada. Emiliano planea quedarse en el país por un buen tiempo, ya que actualmente está rodando una apuesta audiovisual, aunque no quiso revelar mayores datos por la confidencialidad que les exigen a los talentos antes de que haya lanzamiento oficial. “Trabajando en una producción. No se puede contar mucho, pero es un gran proyecto para una plataforma”. Adicionalmente, comentó que está casteando para nuevas producciones.

¿Es cierto que vas a estar en ‘MasterChef Celebrity’?

Es la primera persona que me dice eso.

O sea ¿no es cierto?

Pues no me han llamado, ni he tenido alguna noticia al respecto.

Pero varios medios te han dado como participante seguro…

No. Voy a llamar a mi mánager para que me sugiera jaja

Entonces ¿te gustaría estar en ese reality?

De todos los realities que hay es el que más me llama la atención. Sería espectacular.

También te podría interesar: Hija de Tania Robledo, Natalia en Padres e hijos, regresa a Colombia y quiere seguir los pasos de su madre

¿Te gusta la cocina?

Me encanta, pero creo que si entrara debería prepararme bastante. Mi papá ya estuvo y mi mamá está casada con un chef muy talentoso hace 6 años. Trataría de aprender mucho de ellos.

También se dice que tu mamá y tu hermana Luna estarán…

Nooo, ¿de dónde sacan eso? Que yo sepa no. Mi mamá ahora mismo tiene otros proyectos.

De esta manera, el joven, que cumplirá 24 años este 23 de marzo, enfatizó en que no ha recibido la propuesta que se menciona, pero si le llegara, lo pensaría; no obstante, también reiteró que su prioridad ahora es su carrera actoral.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento