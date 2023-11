Emiliano Pernía, hijo de Gregorio, triunfa en Hollywood y en película de Netflix

Emiliano Pernía no podría optar un camino distinto al que tomó: el de la actuación. Las artes están en su sangre, pues es hijo del actor Gregorio Pernía y la actriz Marcela Mar. Ellos no se tuvieron que esforzar en animarlo hacia el sendero artístico, pues Emiliano, hoy de 23 años, se animó solo. Él mismo lo revela, ha sido el ejemplo de sus padres que lo llenó de amor por esta carrera, en la cual ya empieza a brillar con luz propia.

Después de protagonizar en 2018 la cinta Pickspockets de Netflix, hubiera podido empezar a audicionar en Colombia y seguramente no le habría sido esquivo un rol en una serie o novela nacional, pero él prefirió marcharse a España a prepararse. Cinco años después reaparece en pantalla y lo hace de la mano del reputado director David Fincher en la cinta The Killer, que ya se encuentra dentro de lo más visto de Netflix.

Desde Los Ángeles, California, donde ahora reside, Emiliano habló en exclusiva con Vea sobre cómo ha sido su proceso de aprendizaje en España, cómo logró un rol principal en la exitosa cinta de Fincher y lo que ha tenido que hacer mientras audiciona en Hollywood, donde ya tiene agente y espera más personajes.

Una audición virtual lo llevó a The Killer

El rol en The Killer le llegó el año pasado cuando vivía en Madrid, donde estudió en la escuela del reconocido Juan Carlos Corazza. “Terminé mis estudios de interpretación y a los pocos meses llegó esta oportunidad a través de mi mánager”. Emi, como le dicen sus cercanos, envío el material y de inmediato tuvo una respuesta. “Tuvimos feedback de la directora de casting con notas de David Fincher”. Lo que seguía era un callback virtual donde estaría la mencionada directora. El novel artista confiesa que no estuvo en su mejor momento, por el contrario. “Yo creo que me fue muy mal porque estaba muerto de miedo y muy nervioso, por el hecho de que alguien quiere seguir viendo tu trabajo y que sea una persona que hace parte del equipo de la película y que ha sido la directora de casting de proyectos como House of cards, Seven, El club de la pelea y otras películas súper taquilleras de Fincher”. Aun así, hubo un segundo callback y luego llegaría la respuesta. “A los 4 días me dijo ´Emi te lo ganaste, tienes que estar en Los Ángeles pasado mañana´. Entonces me fui corriendo en un avión”.

Emiliano junto a Michael y a David Fotografía por: Cortesía

En una semana, y sin haberlo planeado, la vida de Pernía cambió drásticamente y durante casi un mes estuvo rodando la cinta que hace pocos días se estrenó en Netflix con total éxito. Rodar dirigido por Fincher y trabajar con actores de la talla de Michael Fassbender y Tilda Swinton fue un sueño hecho realidad para Emiliano. Sin embargo, estando allí tuvo que guardar ese niño interior emocionado y concentrarse estrictamente en el trabajo.

“Venir a Los Ángeles a rodar era una cosa increíble; imagínate lo que es ser un actor colombiano viniendo a participar en una película americana era como muy, muy increíble. El trato con todo el equipo fue muy organizado”, recuerda Emi, quien quedó impresionado por todos los detalles que rodearon el rodaje en el que tuvo tráiler propio. El trabajo era tan planeado que “era como todo demasiado pro, del hotel al tráiler, luego al set y no había ningún otro paso”. Sin embargo, Pernía recuerda estar tan fascinado con la experiencia que se quedaba después de que el día de grabación terminaba a ver cómo el equipo continuaba con la labor.

En la charla no puede olvidar que su director David Fincher se convirtió en una especie de ídolo cuando lo descubrió a sus 12 años en la película El club de la pelea, y junto a sus compañeros de colegio y vecinos se peleaban por ser el Brad Pitt y se armaban con guantes. “Montamos un club de pelea en la casa, nos poníamos guantes y nos dábamos durísimo. Siempre soñé trabajar con él. Ya después empecé a descubrir el resto de su filmografía”.

Ahora que trabajó dirigido por él, más que un director lo describe como un doctor. “Un cirujano, demasiado meticuloso y específico, preciso”.

Pese a su admiración por el director, se abstuvo de tener el más pequeño asomo de conducta de fan. “Me hubiese encantado obviamente pedirle un autógrafo y que mi niño adolescente hubiera salido a decirle ´te admiro tanto, soy tu fan, quiero hacerte preguntas y te quiero entrevistar´. Me hubiera encantado, pero una vez llegas al set y compartes tiempo con él, te das cuenta de que estás allí para trabajar y que te escogieron porque confían en que vas a dar lo mejor”.

Volviendo a los años de estudio en Madrid, Emiliano, quien tiene nacionalidad colombiana y estadounidense, ya que nació cuando Gregorio y Marcela eran pareja y vivían en Miami, no se conformó con lo que sus padres le brindaron para vivir en España, sino que trabajó durante todo el tiempo. “Madrid fue muy enriquecedor, era algo que definitivamente iba a necesitar si quería emprender el camino del actor en el que me quiero convertir. La escuela me enseñó mucho de teatro, de técnica, el ejercicio de la repetición”. El joven actor conoció allí a los clásicos y se ejercitó en varios montajes que realizó en grupo.

Emiliano Pernía de nuevo en Colombia

Admite que en principio no fue tan sencillo y demandó de esfuerzo. “Al inicio fue un poco duro porque en ese momento me independicé, terminé el colegio, estaba entrando como a a mi adultez, obviamente muy inexperto, como todos los adultos prematuros que no sabemos lo que es ser adulto y tener responsabilidades y cumplirlas para uno y no cumplírselas al papá o a la mamá. Pero fue un proceso muy bonito porque me encontré con estar solo, y empecé a a trabajar en una discoteca”, recuerda el actor que estuvo laborando como barman en este lugar los cuatro años que residió en la madre patria.

A Colombia dejó de venir por dos años. Regresó en diciembre del año pasado. Estuvo dos meses disfrutando y en febrero ya se instaló en Los Ángeles. Luego volvió otro par de veces. Actualmente y al tiempo que audiciona en Los Ángeles, es mesero en un restaurante, pero Emiliano advierte que no solo le apunta a Hollywood, también tiene mánager en Colombia, donde quiere trabajar. Por lo pronto, espera venir al país en la temporada navideña y regresar a la meca del cine antes de que culmine el 2023.

