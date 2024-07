Ella es la actriz que interpreta a la hija de Betty y Armando: “fue un reto”

El pasado 19 de julio, Amazon Prime Video estrenó Betty, la fea, la historia continúa, la secuela de Betty, la fea, que fue emitida por RCN hace 20 años. La serie cuenta con la participación de parte del elenco principal como Ana María Orozco (Beatriz Pinzón Solano), Jorge Enrique Abello (Armando Mendoza), Lorna Cepeda (Patricia Fernández), Natalia Ramírez (Marcela Valencia), Julián Arango (Hugo Lombardi), entre otros.

La serie ha despertado un sinfín de emociones en los fanáticos, quienes tuvieron que esperar dos décadas para ver qué ocurría con la historia de amor de Armando y Betty, quienes tuvieron una hija llamada Mila.

“Betty la fea 2″ Fotografía por: ANA MARIA TORO CHACON

¿Quién es Juanita Molina, la actriz que interpreta a la hija de Armando y Betty?

Juanita Molina es la actriz que le da vida a Camila Mendoza Pinzón, la única hija que nació fruto del matrimonio de Armando Mendoza y Beatriz Pinzón.

La actriz dialogó con Vea y reveló detalles de la personalidad de este nuevo personaje que ha dado mucho de qué hablar.

“Mila representa toda la rebeldía que uno tiene en los primeros 20 años, donde uno todavía está buscando quién es uno, en dónde encaja, Mila es un híbrido muy bonito entre el mundo y las oportunidades y el privilegio que tiene gracias a Armando y su familia, pero tiene toda esta parte torpe, arrebatada, es una mujer que ha tenido oportunidades infinitas, estudia diseño de modas en Nueva York y vuelve a Colombia mirando a ver dónde encaja”, señaló Molina.

La actriz, quien también ha hecho parte de producciones como Romina poderosa, aseguró que, en algunos casos, logró sentirse identificada con algunas actitudes de su personaje.

“Muchas hijas y muchas mamás se pueden ver reflejadas en esta historia que pasará entre Mila y su mamá. Me emociona mucho, espero que muchas mamás y muchas hijas se puedan ver reflejadas en esa relación de Mila y Betty”, contó.

¿Cómo le fue a Juanita Molina con el elenco original de ‘Betty, la fea’?

Al ser un personaje nuevo en la historia, para Juanita Molina no fue tan fácil al comienzo encajar con los demás actores del elenco. Sin embargo, en escena logró vencer todos esos miedos con la ayuda de sus compañeros.

“Yo pasé muy bueno, pero también me costó mucho entrar al elenco. Ellos son un elenco que llevaba más de 20 años conociéndose, cada uno tenía un lugar dentro de esta tribu y entrar a intentar hacer sentir al personaje como parte de este universo y que no se sintiera como que ella no era parte de este mundo, entrar a hacer un papel y encontrar un personaje en tan pocos capítulos, versus ellos que tienen un montón de tiempo haciendo un personaje, era un reto muy grande. Hay muchas expectativas puestas en mí, pero, cuando terminé sentí que valió la pena porque me transformó como actriz”, aseguró para este medio.

Finalmente, Juanita afirmó que el elenco de Betty, la fea, la historia continúa, fue muy amable con ella. “Era muy divertido, siempre me reía en los ensayos, son unos actores con un bagaje impresionante, son muy arriesgados, muy generosos. Ana María fue increíblemente generosa conmigo desde el primer momento, Fueron unos grandes maestros”.