ExProtagonista de novela contó por qué se fue de la TV: “me mataron muchos sueños”

Protagonistas de novela fue uno de los realities más comentados del país. En el 2010, el formato de convivencia rompió el récord de audiencia siendo el más visto de la historia de Colombia.

Los participantes competían para ganar la firma de un contrato de actuación con RCN Televisión. La primera temporada fue realizada en Miami y de allí saltaron a la fama personajes como Pedro Palacios, Jaider Villa, Daniel Arenas, Ximena Córdoba (la ganadora de esa edición), Tiberio Cruz, Ana Karina Soto, Edna Márquez, entre otros.

¿Quién es Edna Márquez, exProtagonista de novela?

Edna Márquez es una reconocida modelo, actriz y empresaria colombiana. Se dio a conocer luego de su participación en el reality de convivencia de RCN. Una vez fue eliminada, comenzó a recibir varias propuestas de papeles para la televisión. Participó en Todos quieren con Marilyn, Retratos, Padres e hijos, Amor de mis amores y La Madam. Sin embargo, después de un tiempo “desapareció” de la pantalla chica.

¿Por qué Edna Márquez no volvió a aparecer en televisión?

En entrevista exclusiva con Vea, la actriz reveló que cuando quedó embarazada de su primogénita tuvo que hacer un alto en el camino en el mundo de la actuación. No obstante, esa no fue la única razón por la que no volvió a aparecer en ninguna telenovela.

De acuerdo con lo que contó, también recibió varias propuestas indecentes por parte de algunos directores, quienes le pedían cosas cambio de darle un personaje.

“Para nadie es un secreto que este medio también a veces es muy acosador. Hubo muchas personas haciéndome propuestas indecentes y realmente yo no iba nunca con eso, entonces eso afecta mucho emocionalmente y mata muchos sueños porque cuando uno no está tan fuerte mentalmente, entonces es complicado. Hay que estar muy pegados de Dios, a mí me mataron muchos sueños”, aseguró.

Enseguida, especificó qué tipo de acoso recibió: “me hacían propuestas como ‘es que para tu personaje el libretista tal le gustaría que tú fueras al apartamento a dialogar’... yo no tengo que ir al apartamento de nadie. Muy duro y esa razón me la daba el director”.

La vida de Edna Márquez lejos de la televisión

El arte siempre ha sido su gran pasión. Estar alejada del mundo que la dio a conocer en Colombia y varios países, entre ellos, México, no fue fácil. Afortunadamente, su espíritu emprendedor y su carrera profesional en Finanzas le permitieron salir adelante y convertirse en una exitosa empresaria.

“Lo extraño mucho porque a mí me gusta mucho la presentación, los medios, las relaciones públicas, me gusta aportarle a los medios audiovisuales mi talento, realmente eso me gusta, me apasiona una cámara, un libreto, un personaje, pero realmente cuando tú ves que se van apagando esos sueños, a veces porque no estás en el momento indicado o porque no cumples con los requisitos, tantas cosas que pueden pasar, entonces ya llega un punto donde toca sacar fuerzas y decir, ‘ya tengo mi otra carrera, mi parte de finanzas, empresarial-comercial y saldré adelante’”, aseguró.

Actualmente, Edna está radicada en Cúcuta, Norte de Santander, enfocada en su faceta de empresaria comercial. “Siempre seré una mujer agradecida con el programa, con RCN, porque me ayudó a mi crecimiento personal, emocional, financiero, y bendito Dios que me abrió muchas puertas en el medio artístico y empresarial. Cuando yo estaba en protagonistas yo estaba en el octavo semestre de Finanzas en la universidad. Estoy tratando de expandirme con mi empresa”, contó la también modelo.

Edna Márquez en ‘Protagonistas de novela’

La actriz recordó cómo fue su paso por el reality de convivencia de RCN y aclaró si, lo que ocurre dentro en este tipo de formatos, es libreteado o no. “Hablo de lo que viví yo en mi reality. Ese fue el primero en Colombia, fue en Miami, nosotros éramos unos ratones de laboratorio, estábamos en pruebas de un programa que solo se había hecho una vez. Duré casi dos mes en la casa estudio, todo era muy con actividades diarias, y obviamente los mismos directores y el mismo formato del programa te decían lo que había que hacer. Vamos bajo una dirección diaria de convivencia en el sentido que te dicen por ejemplo “el día de hoy vamos todos a hacer aseo”, pero a uno les gusta, a otros no, entonces ahí empieza la controversia, y el formato del programa lo exige para que uno tenga encontronazos, lo mismo pasa con el amor, ellos hacen todas las cosas para que haya besos, cercanías”, aseguró Márquez.