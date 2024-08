¿David Palacio y Laura Barjum de ‘Klass 95’ son novios? El actor reveló la verdad

El pasado martes 20 de agosto, Caracol Televisión estrenó Klass 95, la nueva serie que promete cautivar a millones de televidentes con su historia. La producción es protagonizada por Nicole Santamaría, recordada por haber participado en producciones como La dama de Troya, Escobar, el patrón del mal, La hipocondríaca, Bloque de búsqueda, Griselda, entre otras.

Te puede interesar: Nicole Santamaría: edad, estatura, pareja y más de la actriz de ‘Klass 95′

"Klass 95" está protagonizada por Nicole Santamaría, Laura Cano, Matilde Lemaitre, Diego Trujillo, Susana Torres, Carlos Báez y María Adelaida Puerta. Fotografía por: Cortesía Caracol Televisión

¿Quién es David Palacio, Berny en ‘Klass 95′?

También la producción, que narra la historia de la moda colombiana de los años 90, cuenta con la participación de David Palacio, quien interpreta a Berny Gómez. En diálogo con este medio, habló de su personaje y reveló en qué se parece a él. “Berny es un personaje entrañable para mí, creo que de mi carrera es el que más se parece a David, es al que más le presté cositas mías para interpretarlo. Es un personaje luchador, resiliente, que no se deja caer al piso pese a las adversidades, viene desde abajo. Los dos somos románticos, somos de vivir momentos fuera de lo común”.

David Palacio desmiente rumores de noviazgo con Laura Barjum

El año pasado, durante las grabaciones de Klass 95, se rumoró en redes sociales que el actor David Palacio era novio de Laura Barjum, quien también hace parte del mismo proyecto televisivo.

En varias oportunidades fueron captados compartiendo momentos especiales, lo que, para muchos internautas, confirmaba que esas especulaciones eran ciertas. Sin embargo, en ningún momento los actores confirmaron esa información.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Palacio habló con Vea y aclaró cuál es su verdadera relación con su colega, quien el año pasado terminó su romance con Diego Sáenz. “Muchos rumores, nosotros ya lo tomamos con mucho amor, siempre que nos preguntan. Lo que les puedo decir de Laura es que la quiero tanto, es una persona tan importante en mi vida, yo creo que todo el mundo busca decir ‘ay, es que son novios, por qué no son pareja’, más bien lo que buscamos es cuidar el vínculo que tenemos tan bonito, tenemos una amistad muy bonita donde cada quien pasó por una ruptura hace no mucho tiempo, entonces para qué involucrarnos en una vaina donde si después se daña se pierde la comunicación, mejor cuidar de una manera sana y bonita y trascendental nuestra relación, nuestro vínculo que es tan bello y tan bacano de parcería. Nosotros nos reímos con todos los rumores que hay”, aseguró.

¿Qué es lo que más le gusta a David Palacio de Laura Barjum?

Aunque no sostienen una relación sentimental, el actor no dudó en elogiar a la también modelo y exreina, resaltando sus cualidades. “Tengo mucho que admirarle. Lo que más busco de mis amigos es aprender de ellos, y de Laura aprendo en todos los ámbitos, es una gran amiga, una persona auténtica, me parece sumamente disciplinada, trabajadora y ordenada, y eso lo he aprendido un montón, le he aprendido mucho a ella”, dijo con una sonrisa en su rostro.

¿David Palacio de ‘Klass 95′ tiene novia?

Luego de revelar que no es novio de Laura Barjum, el actor sorprendió al confirmar que está soltero por una razón bastante particular: “Estoy soltero, no puedo con el multitasking y ahora es un momento de mi vida donde debo estar muy enfocado en mi carrera, en construirla, en hacer lo que amo y sacarle todo el jugo a hacer todos los personajes soñados y como no puedo con multitasking, no puedo tener una novia, es como que no me da, no puedo, he tenido muchos problemas, mi relación anterior se acabó precisamente por lo mismo, porque una producción es hiperdemandante y aparte tener una novia que requiere lo mismo, no soy capaz”.

Aunque en este momento el actor de 32 años no piensa en tener una relación sentimental, no descarta la posibilidad de, en un futuro, darle una oportunidad al amor. “Ahora yo sé que me tengo que enfocar a cumplir sueños, ya después cuando me canse un poco del ritmo que tengo ahora, que ha sido gracias a la vida muy fuerte, quizá le abra un espacio a las relaciones”.