Diana Hoyos: ¿mejor como actriz o cantante?: “hay que buscar nuevos horizontes”

Diana Hoyos es una actriz y cantante colombiana que ha cautivado al público con su talento, carisma y belleza. Su trayectoria artística abarca diversas facetas, desde la actuación en exitosas producciones televisivas hasta el canto, donde ha demostrado su versatilidad y pasión por la música.

La actriz colombiana está lista para cautivar a la audiencia en su nueva película Donde tú quieras, que se estrena el 19 de julio. Además de interpretar el papel principal, Diana también ha dejado su huella en la banda sonora de la película.

En esta entrevista exclusiva para Revista Vea, nos sumergimos en su carrera, sus desafíos y su pasión por el arte.

Para Diana, esta película representa una experiencia única. “Ha sido todo muy nuevo y sorprendente”, confiesa. “En algunas escenas, me veo como el personaje, mientras que, en otras, soy simplemente yo, Diana Hoyos. Esta dualidad ha sido interesante y divertida”.

La mezcla de actuación y canto ha sido un desafío emocionante. “Estoy dichosa, claramente la gente dirá ‘esta mujer qué’, pero yo estoy feliz. Tengo muchos nervios de la aceptación que vaya a tener el video, se hizo con mucho amor y con cariño, muy contenta y nerviosa de cómo salga la película”.

Uno de los principales desafíos que enfrentó la actriz fue trabajar en escenas de acción y con elementos especiales. “Es un nuevo nivel de exigencia. Como actriz, debes imaginar más cosas y adaptarte constantemente”, explica.

En entrevista con Vea, la actriz Diana Hoyos, recordada por su papel de ‘Oye bonita', de Caracol Televisión, habló de sus desafíos como artista. Esto reveló. Fotografía por: Felipe Mariño - Revista Vea

De la actuación al canto: la transición de Diana Hoyos

Aunque mucha gente la recuerda por su faceta de actriz en producciones como Oye bonita, Hilos de Sangre azul, El general Naranjo, Enfermeras, entre otras, Hoyos se ha dedicado en los últimos años ha explotar su faceta de cantante, que también ha sido una etapa satisfactoria para su vida. “Cada vez que veo series, novelas o películas en las que he participado, me sorprende la recepción del público... Me siento afortunada y agradecida por el cariño que recibo”.

Darse a conocer como cantante no ha sido tarea fácil. De hecho, al comienzo dudó del recibimiento que le daría el público. “Me dio nervios, no sabía cómo lo iban a recibir las personas, pero han sido tan cariñosas y receptivas, a muchos les ha gustado las canciones que estoy sacando. Solamente gracias le digo a la gente, porque como actriz y cantante me han recibido de la mejor manera”.

Este año ha sido un torbellino para Diana. Entre Madrid y Bogotá, ha abierto muchas puertas y ha crecido enormemente. “Siempre hay que buscar nuevos horizontes... El movimiento te exige crecer, y eso es lo que he hecho. Ha sido duro y enriquecedor”.

Diana Hoyos, con su versatilidad y pasión, sigue conquistando corazones en la pantalla grande y en el escenario musical.