Diana Ángel sobre LCDLF: “yo nunca había recibido tanto odio en mi vida”

La casa de los famosos fue uno de los realities más comentados de la farándula en Colombia. El programa de convivencia de ViX y RCN despertó muchas emociones, tanto en los participantes como en los televidentes y usuarios en redes sociales.

A lo largo de los casi cuatro meses que duró al aire, los famosos protagonizaron varias polémicas relacionadas con fuertes discusiones por desacuerdos entre ellos y hasta romances, como el de Miguel Melfi y Nataly Umaña, así como también el de Diana Ángel con Culotauro.

Recientemente, la actriz y cantante, recordada por su participación en Francisco el matemático, habló con Vea sobre lo que significó para ella haber estado en un reality de convivencia y haber protagonizado tantas polémicas.

Diana Ángel: así fue su paso por ‘La casa de los famosos’

La actriz tiene un amplio recorrido en el mundo de la televisión. A lo largo de su carrera ha hecho parte de importantes producciones como Todos quieren con Marilyn, Amar y temer, Siempre bruja, A grito herido, entre otras.

Y aunque siempre ha sido admirada por sus fanáticos por su talento como actriz y cantante, su paso por un reality de convivencia dejó todo tipo de reacciones.

“Yo era muy enemiga de esos formatos, en realidad nunca me imaginé que iba a hacer uno, pero llegó un momento de mi vida donde dije ‘bueno, por qué no puedo ir a ver qué pasa con la convivencia y la gente’, fue un reto muy difícil, realmente muy duro, tuve momentos maravillosos y felices y otros de mucho dolor y mucha depresión, creo que la gente que subestima los realities así como lo hacía yo, pues lo tienen que pensar varias veces, estar encerrado, incomunicado y conviviendo con personas que no conoces, es muy difícil, pero es una experiencia que tengo que chequear, pero que no repetiría nunca jamás en mi vida”, afirmó para este medio.

¿Cómo recibe Diana Ángel las críticas por su participación en LCDLF?

Mientras estuvo en el reality, la artista fue fuertemente criticada, incluso, ahora que ya se terminó el programa, sigue recibiendo a través de sus redes malos comentarios y hasta insultos por parte de muchos seguidores. Sin embargo, Ángel asegura que no se deja afectar por eso, pues prefiere quedarse con lo bueno.

“Las opiniones que tenga la gente sobre uno pues es problema de la gente, uno tiene que estar muy en paz con lo que uno mismo tiene, me parece que se generaron muchas pasiones y pasiones difíciles de manejar. En algún momento ese odio era un poco difícil, yo nunca lo había recibido en mi vida, pero también logré entender lo que generó un reality de este tipo en la gente, en nosotros, creo que es una experiencia más para aprender, no solamente de nuestra sociedad y lo que está haciendo en este momento y lo que significa la crueldad de la gente que no piensa a quién hiere, pero también una experiencia muy personal, yo creo que estar en La casa de los famosos fue absolutamente enriquecedor para crecer como ser humano”, afirmó.

¿Qué ha pasado con Diana Ángel después de LCDLF?

La actriz volvió a la realidad y, actualmente, aunque no está en televisión, sí está enfocada en el teatro y el canto.

“Estoy estrenando una obra de teatro para la casa del Teatro Nacional, el 1 de agosto estreno unas variaciones de la Gaviota de Chéjov que se llama Hay que matar a Treplev, vamos a tener una temporada larga, estoy cantando unos conciertos de boleros y cantina en Casa E, entonces súper invitados. Siempre estoy ocupada, yo creo que soy una privilegiada de este medio y de este trabajo, estoy feliz”.