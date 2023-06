El entrenador de los famosos revela las claves para comenzar a entrenar desde cero

El bogotano Álex Fitbox se ha convertido en uno de los entrenadores favoritos entre las celebridades. El bogotano de 42 años, que desde niño ha sentido pasión por la actividad física creó la técnica del ´estalle´, que consiste en llevar el cuerpo al límite y dedicar aproximadamente 40 minutos diarios a la actividad física con resultados visibles, reveló que en sus comienzos fue la misma necesidad la que lo llevó a inventar la técnica y trabajar todo con el propio peso y con herramientas que podía encontrar en su cotidianidad o adaptar sin que generara mayores gastos económicos. “La necesidad me llevó a ser creativo con el estalle, no tener los guantes de boxeo o bandas. Yo empecé a crear el ´estalle´ con botellas de agua, por ejemplo. No tenía los recursos para comprar guantes de boxeo y utilizábamos lo que había en la casa”.

Fue hace 17 años cuando comenzó a entrenar celebridades. Los primeros en beneficiarse de su técnica fueron Andrés Toro, Luciano en Ana de Nadie, Daniel Arenas, Carla Giraldo y Carolina Acevedo, actual concursante de MásterChef Celebrity, por mencionar algunos.

Hoy Alex ya cuenta con los recursos, ha viajado a lugares donde es requerido por estrellas, como a Nueva York y Los Ángeles con Eva Longoria o la Florida con Kate del Castillo.

En Bogotá tiene su propio gimnasio y es allí donde su técnica se pone en práctica.

Alex asegura que cualquier persona puede entrenar con esta técnica que lleva al límite el cuerpo, sin embargo, hace recomendaciones puntuales para evitar inconvenientes. Por ejemplo, recomienda que solo se empiece en ella, si no se tienen problemas de salud relacionados con músculos, articulaciones o problemas del corazón. De ahí que hacer un chequeo médico antes de comenzar, se hace necesario.

CONSEJOS PARA EMPEZAR A ENTRENAR DESDE CERO

Y para quienes desean comenzar en casa una rutina física y poco a poco evolucionar hacia el estalle Álex Fitbox dejó estas recomendaciones.

Valoración médica. “Es importante ir donde un experto de la salud y hacerse una valoración de articulaciones y demás, para poder entrenar sin problema”.

“Hay que comer saludable. Yo no les doy a mis alumnos asesoría de alimentación, no es mi fuerte, pero si los mando donde un nutricionista”.

“Que no vayan al gimnasio por moda, sino porque quieren estar bien y verse saludables”

“Comiencen un proceso de entrenamiento sencillo, pueden ir a hacer caminatas largas, salir a trotar al aire libre o hacer spinning o cualquier entrenamiento similar”.

“Pueden hacer lagartijas, cuatro series de 20 y ahí mismo van complementando, van aumentando las repeticiones y el tiempo”.

“Antes del estalle es ideal hacer un calentamiento con cuerda, en bicicleta, spinning o pueden calentar ahí mismo con un balón de peso o con las mancuernas”.

“El vestuario es importantísimo, que sea ropa de entrenamiento para hacer ejercicio. Hay mucha gente que va al gimnasio o entrena con tenis que no son de gimnasio y poco a poco, van generando una lesión”.

“El estalle o el entrenamiento cardiovascular tiene que ser en ayunas”.

“Hay que beber 2 litros de agua al día”.

“La actividad física puede ser de 30 a 40 minutos diaria, tres o cuatro veces por semana”

