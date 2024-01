Clara Chía buscó a Shakira para lograr tregua. Esto le contestó la cantante

Se cumplirán en junio próximo dos años de la ruptura oficial entre Shakira y Piqué. A lo largo de este tiempo, la pareja se ha convertido en la más mediática del mundo del entretenimiento y todo lo que hace se convierte en noticia. Ella actualmente reside en Estados Unidos, junto a los hijos que tuvieron Milan y Sasha, y él permanece en Barcelona, donde vive con su novia Clara Chía, con quien está desde antes de romper con la cantante barranquillera.

Según reportan varios medios españoles la compositora y el exdeportista han limado asperezas y ahora sostienen diálogos más agradables. Antes y hasta hace algunas semanas, solo se comunicaban mediante sus respectivos abogados, pero ahora, y a raíz de la retención del acosador que fue capturado en inmediaciones de la casa de la colombiana en Miami, Piqué está más atento a la situación y en permanente contacto telefónico con Shakira.

Clara Chía invitó a Shakira a reunirse

También ha trascendido que, en vista de una cordial relación entre los ex, Clara Chía habría decidido que no desea ser la mala del paseo y habría procurado un encuentro con Shakira. La intención de la catalana de 24 años sería la de hablar con la cantante de 46 para darle tranquilidad con respecto a que su relación con Piqué es formal, estable y sana para los hijos de la colombiana.

Así mismo, se ha filtrado que la intérprete de Pies descalzos envió un contundente mensaje a las pretensiones de quien fuera la tercera en discordia. Según El Nacional de Cataluña Shakira dijo ´NO´ la posibilidad de sentarse a hablar con la novia de su ex. “Dejó claro que, en ninguna circunstancia, estaría dispuesta a encontrarse con la mujer que había marcado un punto de quiebre en su vida”, informó el sitio web catalán.

Anteriormente se había mencionado que la relación de Piqué y la relacionista pública no atravesaba por su mejor momento, a raíz del permanente rechazo que los padres de ella sienten por el ex jugador del Barcelona. Rechazo que derivaría en que la pareja por ahroa no irá al altar y tampoco tendrá hijos.

