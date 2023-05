Carolina Cruz y Jamil Farah posaron para Vea, ¡qué bien se ven!

Desde el anuncio de su separación de Lincoln Palomeque, la opinión pública ha estado pendiente de la vida romántica de Carolina Cruz. Aunque a la presentadora de Día a Día, quien reveló que se había dado una oportunidad en el amor, se le vinculó en varias ocasiones con algunos galanes, al parecer, su corazón estaba destinado a alguien más.

Carolina Cruz y Jamil Farah fueron captados por el 'paparazzi' de Vea mientras disfrutaban del Estéreo Picnic. Fotografía por: ARCHIVO VEA

En marzo, durante el festival Estéreo Picnic, la también empresaria fue captada por el paparazzi de la revista Vea en compañía de un apuesto joven, con quien disfrutaba de la música y de la compañía mutua. Se trataba de Jamil Farah, piloto de 32 años, nacido en San Andrés, amante del deporte, en especial del buceo, y amigo de varias celebridades, entre ellas, el cantante Jiggy Drama.

Carolina Cruz y Jamil Farah juntos en un evento de moda

Unos días después, Carolina y Jamil disfrutaron unos días en San Andrés, y aunque no publicaron fotos juntos, sí lo hicieron por separado, mostrando que estaban en el mismo lugar. En una imagen posteada por el aviador, donde aparece disfrutando del mar de la isla, los internautas visualizaron a Carolina en un bote, de gorra y con gafas oscuras para protegerse del sol. De inmediato, los seguidores de Farah se pronunciaron, felicitándolo por la bella mujer que tenía al lado.

Hoy, la pasarela de Faride Ramos, evento que se realizó en el Jardín Botánico de Bogotá, la vallecaucana y el sanandresano, a quien en sus redes le escriben “guapo y digno novio…de la mujer más hermosa de nuestro país!!”, contó con la presencia de varias celebridades, entre ellas, la ex de Lincoln Palomeque y quien sería su nueva pareja. Allí no tuvieron ningún inconveniente en posar junto a amigos cercanos, como el diseñador Hernán Zajar, aunque no se manifestaron respecto a su relación.