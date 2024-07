Carlos Torres: “el que no ha sido escamoso en su vida no ha vivido nada”

Carlos Torres tenía cerca de 12 años cuando se estrenó la primera temporada de Pedro el escamoso. En su natal Barranquilla, el actor recuerda que la familia se reunía para disfrutar de las ocurrencias de Pedro Coral Tavera. Por su cabeza no le pasaba la idea de ser actor y no recuerda exactamente qué quería ser cuando fuera grande.

Para cuando Carlos llegó a la adolescencia, la actuación ya entró en sus planes, luego decidió apostar todo por ella. Fue entonces cuando llegó a Bogotá en busca del sueño. Hoy después de haberlo cumplido terminó en escena con el actor que veía de niño: Miguel Varoni. De cómo llegó a ser el hijo de Pedro Coral y la experiencia de grabar la esperada historia, coproducida por Caracol y Disney Plus, habló con Vea.

“Pensé que querían que interpretara a Pedro”, Carlos Torres

No sabe si el papel llegó a sus manos después de una selección amplia o no, lo cierto es que cuando supo de él creyó que lo llamaban para hacer un nueva versión del escamoso, no su hijo. “A mí me llamó mi representante, me dijo ‘me están preguntando por ti porque viene una nueva versión de ‘Pedro el escamoso’'…. yo en un momento pensé que querían que interpretara a Pedro. Después me explicaron (que) no, (que) regresa Miguel Varoni, ‘quieren verte para el hijo de Miguel’. Una historia nueva, una temporada nueva que lleva un poco la relación de padre e hijo, que está destruida porque han pasado 20 años... se trata como de esta reconciliación de padre e hijo.”. Ya después de que supo que detrás estaba Caracol y Disney, que Miguel estaría y que algunos de los actores que había visto en esa primera vez también intervendrían dijo: “aceptamos y aquí estamos”

También te puede interesar: Pedro el escamoso 2: Dónde verla, cuándo se estrena y todo lo que debes saber de la historia

Entrar en sintonía con un equipo de actores que conocían sus personajes de años atrás y estaban solo retomándolos, representó un gran desafío para el barranquillero. “Coger el ritmo, porque todos tenían los personajes intactos, como si hubieran terminado de rodar la temporada hace una semana. Igual que Miguel. Miguel tiene ese personaje intacto, yo sé que lo tiene ahí como guardadito y apenas le dicen que lo saque, está perfecto. Entonces para los (actores) nuevos era coger el ritmo. Coger el ritmo, coger los personajes rápido, conectarte con ellos, el tono, la comedia. Estar a la par de ellos, creo que fue lo más difícil”.

Torres asegura que parte de la experiencia positiva que vivió en el set, se debió a que los integrantes del equipo estuvieron libres de egos, llenos de buena energía y se divirtieron bastante trabajando.

Carlos Torres: los actores de ‘Pedro’ no estaban preocupados por hacer reír

Y aunque Pedro es sin duda una producción cómica que genera risas y divertimento, Torres asegura que en ningún momento priorizaron el hacer reír. “No estábamos actuando a ser cómicos.. estábamos contando una historia que te llevaba a situaciones cómicas o incómodas que hacen que sean chistosas, pero aquí realmente ningún personaje estaba jugando a ser el chistoso, que creo que eso es lo bonito de la historia, que no sólo te vas a conectar con las situaciones chistosas, sino también con las historias que hay de fondo, los romances, las relaciones entre los personajes. Aquí realmente el que lleva la comedia 100 % es el personaje de Miguel, porque desde que lo ves, Pedro es muy chistoso, su esencia es así. Yo creo que el resto estamos ahí como poniéndole el pase a él, realmente, el pase para que él meta el gol”.

En opinión del actor la comedia en esta oportunidad surge de las situaciones incómodas y la historia misma. En la conversación quisimos saber qué otros recuerdos tenía de hace 21 años cuando vivía en Barranquilla y Pedro era un fenómeno en televisión.

“Nada, recuerdo que no tenía en mis planes de vida actuar. Estaba en mi casa en Barranquilla. Recuerdo ver la serie en familia, con mis hermanos, con mis hermanas, con mi papá, con mi mamá, imitar al personaje, hacer el baile, los dichos del Mompirri. Pero no estaba en mis planes actuar en ese momento”.

La época de escamoso de Carlos Torres

EL futbol, los juegos y los amigos eran en ese momento el centro de su vida y su preocupación se centraba en “no perder matemáticas, momento que uno extraña”. Por esa misma nostalgia que le trae a él el emblemático personaje, cree que muchos pueden también conectar y recordar momentos pasados en familia.

Lo que sí recuerda es haber sido escamoso o chicanero, como se dice en el argot popular. “Uno pasa por esa etapa donde quiere echar mentiras para conquistar a las mujeres o para creerse el más el más cool entre los amigos, el más chacho y tal”. Dentro de esos inventos para parecer todo eso, Torres recuerda haber dicho por ejemplo: “Yo he viajado, yo esto y yo tal y yo tengo. Sí, sí, muchas mentiras. Y claro, claro, eso es parte de la vida, del aprendizaje. El que no haya sido escamoso en su vida no ha vivido nada. No ha vivido nada”.

Hoy la vida para Torres es distinta, admite de vez en cuando lanzar esas mentiras piadosas, pero las otras, los inventos, se quedaron en la adolescencia. No necesita conquistar a una mujer con discursos o exageraciones, pues tiene una relación estable desde hace tiempo. “Me siento muy bien, súper cómodo y feliz”.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento