Ben Affleck celebra cumpleaños con ex, Jennifer Garner, y luego van juntos a Japón

Jennifer López cumplió 55 años el pasado 24 de julio y su esposo Ben Affleck no acudió a ninguna de las celebraciones que ella hizo en Los Hamptons. Este hecho agudizó los rumores de divorcio. En cambio, el actor que encarnó a Batman, aprovechó la fecha para sacar sus últimas pertenencias de la casa que compartió con la cantante y que ahora se encuentra en venta, ubicada en la costa contraria, en California. Según Fox Digital, Ben no fue simplemente porque no están más juntos y así se lo hizo saber una fuente al medio.

Ben Affleck celebró con su esposa y con su ex

Ahora que el actor, nacido en Boston, llegó a los 52 años, la prensa estuvo pendiente en la puerta de su casa, para captar quiénes llegarían a visitar al también director, que lleva semanas viviendo en este domicilio, ubicado en el sector de Brentwood.

Recordemos que el domingo 11 de agosto Jennifer lo visitó en este lugar y estuvo varias horas con él, en lo que se cree pudo haber sido una reunión sobre los últimos ajustes de la separación y cómo anunciarán al mundo que ya no son marido y mujer. Todo en los términos más cordiales, pues no quieren ningún tipo de escándalo o desencuentro que alimente titulares de prensa.

Ben Affleck voló a Japón con su exesposa, por placer

Volviendo al cumpleaños de Ben, tal como lo esperaban los medios, Jennifer López estuvo saludándolo por tal motivo, pero se demoró solo media hora allí. Luego su ex esposa y madre de sus hijos, Jennifer Garner también llegó a bordo de su camioneta e incluso, le sonrío a los reporteros que la captaron. Curiosamente, ella se demoró más en su visita de felicitación.

Lo que más ha llamado la atención es que un par de días después del onomástico de Affleck, él y su exesposa Garner volaron juntos hacia el Japón.

Y antes de que surgieran posibilidades de que fuera un viaje de trabajo, trascendió que Garner y Affleck se fueron de vacaciones, junto a sus tres hijos. Violet, de 18 años, Seraphine, de 15; y Samuel, de 12.

“Son ex mejores amigos y el epítome de la buena paternidad compartida”, mencionó una fuente a la pareja a Fox News Digital. Los cibernautas creen que es posible que así como Affleck se dio una segunda oportunidad con López pueda querer un nuevo intento con la madre de sus hijos.

Jennifer López, por su parte, sigue en Los Ángeles.

