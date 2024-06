Así aconsejó Adriana Lucía a su hermana, quien estará en ‘MasterChef Celebrity’

Adriana Lucía fue la primera mujer en ganar la versión colombiana de ‘MasterChef Celebrity’. Ocurrió en 2020, cuando se realizó la segunda temporada del programa de cocina que, para su edición 2024, tiene entre sus concursantes a Martina La Peligrosa, hermana de la cantante cordobesa.

Adriana Lucia y Martina La Peligrosa, su hermana. Fotografía por: Jairo Quintero

El consejo de Adriana Lucía a Martina La Peligrosa, quien estará en ‘MasterChef’

En charla con la revista Vea, la artista de 41 años recordó su participación en el concurso de RCN como una de las experiencias más divertidas y particulares que ha experimentado en su vida.

“¡Es algo inolvidable! Como yo abrí un restaurante dos años antes de participar, para mí fue una escuela muy grande y me sirvió también para reafirmar mi amor por la cocina. Yo siempre he relacionado la cocina con la música y esa fue mi manera de llevar la competencia: los platos son canciones. Yo creo que cuando la gente se va de un lugar siempre se lleva la comida y la música, esas son las dos cosas que uno más extraña”, expresó.

Además, Adriana Lucía aprovechó los micrófonos de Vea para contar qué le dijo a Martina La Peligrosa antes de entrar en competencia: “Le di muchos tips y consejos, como siempre pensar y no acelerarse, no dejarse afanar por la presión del tiempo. Esas son cosas que uno ve hasta que sale. Pero también es cierto que en ‘MasterChef Celebrity’ todo puede pasar porque para nosotros todo es muy improvisado. Ellos (la producción) la tienen clara, pero a nosotros siempre nos toman por sorpresa”.

¿Adriana Lucía volvería a participar en algún reality show?

Por último, le preguntamos a la intérprete de Quiero que te quedes y Llegaste tú, quien lanzó hace pocos días su canción Te lo digo en cumbia, si estaría dispuesta a concursar en La casa de los Famosos o en un formato similar.

“Yo creo que el único reality del mundo en el que podría estar era en uno como este, cocinando, porque yo no me imagino en algo como de convivencia y esas cosas ¡Yo no! ¡Yo no sirvo para eso! Imagínate, apenas estoy empezando en TikTok, ¿cómo sería ahora un reality de esos? Me parece que es algo muy difícil y creo que hay que tener mucha personalidad para exponer de esa manera. Creo que me costaría mucho”, aseveró.

“Me gusta el ‘Desafío’ y me encantaría participar, solo si fuera para competir, pero como involucra el tema de la convivencia ahí ya está descartado para mí”, concluyó Adriana Lucía entre risas.