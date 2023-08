¿Angie Cepeda y Stephanie Cayo compartirían sus parejas? Esto revelaron

El pasado 27 de julio se estrenó en ViX la película Dime lo que quieres (de verdad), protagonizada por Manolo Cardona, Tony Dalton, Angie Cepeda y Stephanie Cayo.

El filme es una comedia romántica, sexi y muy divertida, que cuenta la historia de Diego y Emilia, una pareja conservadora que lleva 16 años de matrimonio, pero que perdió la chispa del amor. Sus amigos Betina y Tomás, una pareja swinger, acuden a su “rescate” y los introducen en ese mundo para que recuperen la llama de la pasión. Las protagonistas Angie Cepeda y Stephanie Cayo hablaron con Vea y revelaron varios detalles de la producción.

¿Cómo fue la experiencia de interpretar a Emilia y a Betina?

Angie Cepeda: “Yo quería sacar a Emilia del ‘cliché’ de la mujer que siente que el marido no la desea. Para mí era súper importante que fuera más de un lugar de hablar y eso me encanta de este personaje que es una mujer que tiene una vida más tradicional, monótona, tiene un hijo adolescente, lleva 16 años con el marido y evidentemente la llama está bastante muerta, pero nadie quiere hablar de eso, pero un día se da cuenta que no se puede quedar callada y dice lo que quiere hasta que lo convence y tiene que lidiar con las consecuencias de lo que está haciendo”.

Stephanie Cayo: “Para mí era importante respetar esa libertad y su miedo al compromiso. Su gran respeto hacia la lealtad y cómo le entra al juego, ella es juguetona. Yo soy muy curiosa, pero para otras cosas”.

En la vida real, ¿Angie Cepeda y Stephanie Cayo serían ‘swingers’?

Las famosas actrices revelaron si al igual que sus personajes, en algún momento de su vida han pensado en compartir parejas para fortalecer los lazos de amor y pasión con sus parejas. La hermana de Lorna Cepeda dijo: “uy no, yo ni loca”. Por su parte, la peruana también negó esa posibilidad: “en esta etapa de mi vida, yo no, la verdad. Eso depende mucho de con quién esté, pero no”.

¿Cuál fue la escena más incómoda de grabar en ‘Dime lo quieres (de verdad)’?

S.C: “Yo no tuve escenas incómodas. En el momento que tuvimos una escena los cuatro juntos, pues sí, uno tiene pudor de ciertas cosas, pero me sentí tan bien y tan cómoda, fue todo como una coreografía, muy orgánico”.

A.C: “Es que hay mucho morbo alrededor de estas escenas, pero en realidad es muy técnico, la gente no lo sabe, pero esas son las escenas que más técnica tienen. Esa escena en particular de los cuatro como somos todos amigos, estuvo bien. Yo tampoco me sentí incómoda”.

Además de ser colegas, las dos actrices son muy buenas amigas. Aunque no habían trabajado juntas, lograron tener una conexión especial en cada una de las escenas. “Esa química que hay entre nosotros cuatro se ve en la pantalla”, dijo Angie.

‘Tips’ para mantener viva la llama del amor, según Angie Cepeda y Stephanie Cayo

Las actrices brindaron algunos consejos para las parejas que están pasando por una situación similar a la de Emilia, en la película. ¡Toma nota!

Jugar.

Tener esa complicidad de juego todo el tiempo (que no incluya a terceros).

Buen sentido del humor.

Quitarle el drama a las cosas.

Decirse lo que quieres, que es algo serio, pero no de una manera seria.

Separar la relación y los años de la intimidad y la sexualidad.

Stephanie Cayo debutó como productora

De igual manera, Stephanie no solo se desempeñó como actriz, sino también como productora de la cinta, y eso la tiene muy feliz, pues desde hace mucho tiempo quería también estar detrás de cámaras y explorar esa otra faceta: “estoy muy contenta porque ha sido un trabajo que empezó hace más de tres años. El tema del intercambio de parejas para mí siempre fue una excusa para contar temas más profundos, que son la mentira, la complicidad, la verdadera intimidad, es un tema que me interesa muchísimo. Me gusta mucho estar detrás de cámaras, he estado adelante tantos años que estar detrás me fascina y si puedo seguir trabajando con mis amigos, lo voy a agradecer toda la vida”.