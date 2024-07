Andrés Montoya, de Noticias Caracol, reveló la razón por la que no tiene novia

Cada mañana Andrés Montoya informa a los televidentes colombianos acerca del acontecer nacional, pues es el encargado de presentar , junto a Alejandra Giraldo, la primera emisión de Noticias Caracol a diario.

Andrés, de quien se sabe se separo de su esposa y madre de Pedro, su único hijo, en 2022 no se le ha conocido novia hasta el momento, aunque sus admiradoras preguntan en redes constantemente por su estado sentimental. Quisimos indagar con el mismo antioqueño si tiene novia o está saliendo con alguien especial que pueda convertirse en su compañera sentimental y fue bastante categórico.

“No me interesa”, Andrés Montoya sobre tener novia

Mencionó que fácilmente lo pueden vincular con una amiga porque sale a comer con ella y lo han visto en algún restaurante o compromiso social y “no falta la foto social en donde tú apareces con otra persona y ya te montan la historia, pero te lo puedo decir… Estoy en un momento en donde no me interesa”, refirió el periodista que explicó que en este momento tiene prioridades claras.

Podrías leer: Alejandro Estrada confirmó relación con Dominica Duque

“Todos mis esfuerzos y toda mi energía están concentrados en mi trabajo y además tengo a mi hijo en Medellín, y viajo cada quince días a verlo. Es una dinámica bastante exigente y una relación necesita tiempo, cierto”.

Montoya explicó que además del noticiero que le demanda bastante tiempo tiene los compromisos que salen con el canal, por ejemplo hace unos días estuvo en el nevado del Ruiz por una invitación de una de las iniciativas de la señal llamada Colombia, te veo bien.

No obstante, también es consciente de que no todo se puede controlar y por eso menciona que no está del todo cerrado a la llegada de alguien. “Bueno, no está en el mapa, no estoy cerrado, obviamente a que si de pronto más adelante se aparece una mujer que me da tres vueltas, pues bueno, pero a hoy no ha pasado”. EL antioqueño también sabe que en ocasiones las cosas simplemente fluyen: “No es fácil a la hora de empezar una relación, pero también lo que te digo es que cuando las cosas se van a dar, finalmente se dan y todo se termina ajustando, pero, para eso hay que tener disposición y en mi caso no la hay”.

Andrés Montoya no se involucra con compañeras de trabajo

Lo que si tiene absolutamente claro es que cuando el interés despierte, no se involucrará con mujeres que trabajen en su mismo espacio. “Es algo ya muy personal, es una decisión muy propia y es que en lo posible no contemplo relaciones con gente que haga parte de mi equipo de trabajo, pues con personas de noticiero, porque no, porque es difícil, es difícil cuando tú estás en el mismo equipo, ves a las personas todos los días, no solamente por la convivencia, por los espacios, por los encuentros… A mí nunca me ha gustado, de hecho jamás lo he hecho, jamás me ha pasado tener una relación en una relación que trabaje en el mismo sitio de trabajo donde yo estoy. No me gusta. Tarde o temprano termina convirtiéndose en un tema complejo de dificultad y lo veo con gente que le pasa”.

Aquí más noticias del entretenimiento que son tendencia