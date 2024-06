Alejandro Santamaría habla de su amistad con Andrés Cepeda: “es un privilegio”

Alejandro Santamaría se ha consolidado como uno de los artistas pop más queridos del país. El intérprete de Uno + Uno se ha destacado por fusionar el rock con el pop y porque las letras de las canciones que él mismo compone, han tocado los corazones de su público.

Alejandro Santamaria Fotografía por: Felipe Marino

Su gusto por la música comenzó desde que era un niño. Además de cantar y componer, Alejandro toca la guitarra y el piano, convirtiéndose en un artista versátil. Le ha cantado al amor, al desamor, a su cotidianidad, a la de sus amigos, etc, pero siempre, sus melodías tienen un toque ingenioso. Entre su repertorio se encuentran canciones como Si te vas, Dímelo ahora, Discoteca, Borrachera, Frente a frente, Quererte desde lejos, por nombrar algunas.

Alejandro Santamaría en Bogotá: así será su ‘Showcase’

Este martes 4 de junio, el artista bogotano llega a su casa, la capital de país, luego de un año de no presentarse en vivo. El cantautor se reencontrará con su público después de acompañar con éxito a Andrés Cepeda a su gira Tengo ganas tour.

En diálogo con Vea, Santamaría expresó su felicidad por volver a ver a su público en su ciudad natal. “Estoy muy feliz y emocionado de estar acá en Bogotá que es mi casa y poder tener un segundo concierto acá con mi público, me tiene muy contento eso. Estamos en ensayo para el concierto que va a ser un poquito diferente. Estuve un mes constantemente cantando en vivo, y eso me da esa consistencia, me deja tranquilo que ya llevo un mes en esas, aprendí mucho, y me sirvió mucho la gira gracias a Andrés Cepeda”.

¿Cómo es la relación de Alejandro Santamaría y Andrés Cepeda?

El artista le reveló a Vea que tendrá como invitado a Andrés Cepeda: “estaré con Cepeda, entonces vamos a estar cantando las mismas canciones que cantamos en la gira que son, Si te vas y Quererte desde lejos, me parece muy bacano que Andrés se haya animado a acompañarme en esa noche”.

Desde hace unos años, Andrés Cepeda viene apoyando a Santamaría en su carrera musical. Han cantado juntos en diferentes escenarios a nivel nacional e internacional. Juntos han cultivado una gran amistad que cada día se vuelve más fuerte.

“Andrés es un gran amigo, lo admiro mucho y estoy muy agradecido con él por todo el apoyo que me ha dado desde el principio. Ahorita con la gira tuve la oportunidad de aprenderle mucho y ver como Andrés trabaja y las ganas que tiene siempre de lograr más e incluso de perfeccionar el concierto, eso es admirable y es un privilegio poder trabajar con alguien así y haber tenido ese chance de estar con él”, afirmó.

Gracias al éxito que ha tenido en los últimos años, Alejandro asegura sentirse en un gran momento de su vida. “Es un muy buen momento, la vida tiene sus altibajos y esta carrera también los tiene, me gusta mucho lo que hago, me gusta mucho escribir canciones y vivo por ese momento en el que me pueda encontrar con mi público y que canten algo que yo en algún momento escribí, eso no tiene precio, entonces han sido unos años muy buenos, seguimos creciendo”, puntualizó.