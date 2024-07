Adriana Romero se va del país: “me tengo que separar de mis hijas”

Adriana Romero es reconocida por sus papeles en producciones como La caponera, El clon, La ley del corazón, Siempre fui yo, De brutas, nada, Ana de nadie, entre otras.

Te puede interesar: ‘Betty la Fea: la historia continúa’: ¿Patricia Fernández no será la misma?

La actriz estuvo casada con el también actor Rodrigo Candamil, con quien duró 20 años, pues se casaron en el 2003. A finales del 2022 sorprendieron al mundo de la farándula al anunciar su separación. Aunque la expareja no ha revelado los motivos que los llevó a tomar la decisión de separar sus caminos, en una oportunidad, la actriz habló con el programa Bravíssimo y reveló:

“Nosotros nos conocimos en la universidad y todos mis sueños eran al lado de Rodrigo; todos los cumplí al lado de él […]. Es un duelo, como una pérdida, incluso, como una muerte. El dolor de la separación, a mí me parece, que es uno de los dolores más grandes que uno puede pasar”.

Adriana Romero y Rodrigo Candamil. Fotografía por: Instagram

¿Por qué Adriana Romero se va del país?

En diálogo con la revista Vea, la actriz Adriana Romero reveló que, en menos de un mes, se irá de Colombia para México. Los motivos son netamente laborales, pues iniciará un nuevo proyecto en el país azteca y eso la tiene muy feliz, aunque tiene que separarse de sus hijas temporalmente.

“Estoy feliz, acabo de terminar mi obra de teatro Había una vez... Ahorita me voy a un proyecto divino en México, a grabar allá por primera vez, nunca lo he hecho, estoy muy feliz, es una gran oportunidad. En un mes estaré por México”, contó.

Como es su primera vez trabajando en el país manito, tiene muchas expectativas. Sin embargo, lo más duro de todo es tener que dejar a sus hijas, quienes nacieron fruto de su amor con Candamil, actor de La ley del corazón. “Tengo nervios porque de todas maneras es un mercado muy diferente, mucho más grande, se abren más oportunidades, me tengo que separar de mis hijas, eso es un poquito duro, pero esa es la vida un poco de uno como actor y artista y estoy realmente muy feliz con esta oportunidad”.

No solo será la primera vez que Adriana Romero trabaje en México, sino también será la primera vez que se separe tanto tiempo de sus dos hijas. En las grabaciones de una producción que hizo hace más de dos años estuvieron lejos, pero por menos días.

“Hice una producción para Disney que se llamaba Siempre fui yo, me tuve que ir a grabar a Cartagena en un mes y medio, eso ha sido lo máximo, fue muy duro, pero pudieron ir a visitarme, pero no sé si en esta oportunidad no sé si lo van a lograr porque México es más lejos. Ya van a tener 12 años, no es tan difícil ese tipo de cosas, son más grandecitas”, aseguró para este medio.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Cómo es ser mamá de dos niñas adolescentes?

Adriana romero se refirió a su faceta como mamá de dos niñas que están entrando a la etapa de la adolescencia. “Yo lo veo como la etapa más divertida, yo fui adolescente, fui muy loca, entonces también las voy a apoyar para que la disfruten porque la adolescencia es importante y hay que ser rebelde y hacer todo para que después uno sea un adulto sano, entonces contarán conmigo para que sean las adolescentes rebeldes que se merecen. Yo amo ser mamá de dos niñas, creo que estoy haciendo un buen trabajo. Lo más difícil creo que es que ser mujer hoy en día es un desafío muy chévere porque estamos viviendo otra época, pero hay que tener herramientas y estoy tratando de ser la madre que más herramientas pueda dar porque es lo único que puedo hacer”, concluyó la actriz.