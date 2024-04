Actriz de ‘Hasta que la plata nos separe’ tuvo infarto cerebral: “viva de milagro”

En la más reciente versión de la historia de ‘Hasta que la plata nos separe’, original de Fernando Gaitán, el elenco incluyó nombres como Carmen Villalobos, Sebastián Martínez, Gregorio Pernía y Juliette Pardau, entre otros. También contrató una estrella internacional en su nómina. Se trató de la reconocida actriz de telenovelas Laura Flores, que hace dos décadas se hizo famosa en el país por la novela Gotita de amor. Flores es además cantante. También estuvo en la versión mexicana de Café, con aroma de mujer, llamada ‘Destilando amor’, allí representó a Priscila.

En ‘Hasta que la plata nos separe’, la actriz azteca, de 60 años, interpretó a Clemencia Maldonado, la tía paciente y buena de Alejandra, personificada por Villalobos.

Ahora Laura está en Miami, donde recientemente compartió set con el cubano William Levy en la novela ‘Vuelve a mí’. Y hace pocas horas dio a conocer en sus redes sociales que su vida estuvo en peligro por cuenta de un microinfarto cerebral que sufrió, tras un tratamiento estético denominado escleroterapia.

Cómo fue el microinfarto cerebral de actriz de ‘Hasta que la plata no separe’

La actriz reveló en un video, que tituló ‘Consejo importante’ lo acontecido antes de Semana Santa. Comenzó explicando que por años ha recurrido a la famosa escleroterapia para eliminar aquellas venas evidentes y varicosas de las piernas. Esto lo había hecho con la supervisión de una dermatóloga sin ningún inconveniente. “Yo me lo estaba haciendo cada seis meses. Bueno, pues la semana previa a Semana Santa, después de que por la mañana me fui a hacer la escleroterapia, en la noche me dio un microinfarto cerebral”, dijo Flores.

Según el video que subió, mientras estaba viendo la televisión con su hermana, comenzó a sufrir una sensación de parálisis en su brazo derecho y en parte de su cara, lo que le impidió articular palabras. “Yo quería hablar y no podía, era una sensación espantosa que no la puedo ni describir porque me pongo a llorar otra vez”, detalló.

Por fortuna, esos síntomas no duraron mucho y solicitó de inmediato llamar a un médico que la estabilizó. Luego, fue trasladada a un hospital de La Florida, donde estuvo internada por dos días. Después de haber sido sometida a análisis y estudios, el diagnostico médico fue algo aterrador: tuvo un microinfarto cerebral que dejó una cicatriz en el cerebro. “Estoy viva de milagro”, dijo la artista que es consciente del riesgo que sufrió. La artista recomendó a sus seguidores tomar las medidas preventivas para evitar eventos como el suyo. Indicó que, si alguno ha pensado en someterse a un tratamiento similar, “Primero acudan al experto vascular que les indicará si tiene predisposición a formar coágulos, pues estos tratamientos no son recomendables para pacientes con ciertas condiciones: No importa que las jeringuitas sean muy superficiales, te puede pasar lo que me pasó a mí y a mí me lo hizo un dermatólogo certificado de hospital”, advirtió.

De acuerdo con los expertos, los microinfartos cerebrales son breves obstrucciones del flujo sanguíneo al cerebro que puede anteceder a un accidente cerebrovascular. En ocasiones solo se trata de eventos que se reflejan en síntomas temporales como la capacidad del habla. también se puede tener problemas de lateralidad o equilibrio, así como mareos.

Siempre es recomendable buscar ayuda inmediata cuando ocurren estos síntomas.

