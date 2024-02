Actor de ‘Griselda’ reveló cómo es Sofía Vergara en el set: “había mucha tensión”

Hace unas semanas, se estrenó en Netflix la serie Griselda, que narra la historia de Griselda Blanco, una mujer narcotraficante colombiana, quien vivió en medio de lujos y excesos, y la encargada de la distribución de droga en Colombia y Estados Unidos.

La producción fue protagonizada por Sofía Vergara, quien compartió set con otros talentosos actores, entre ellos, Camilo Jiménez Varón, quien le dio vida a Rafael Salazar, alias ‘Rafico’, un representante del cartel de Medellín en Estados Unidos. En diálogo con Vea, el actor habló de su participación.

¿Cómo fue tu experiencia en ‘Griselda’ interpretando a ‘Rafico’?

“Tuve un reto muy grande con este personaje. Conseguir el balance entre el personaje de Griselda con el mío, es decir, ‘cómo hacer para antagonizar con alguien que ya es tan malo (Griselda), sin que mi personaje fuera bueno. El reto era generar una relación antagónica, íntima y de rivalidad.

Pensaba en cómo enfrentar a una actriz como Sofía Vergara, tan grande, tan respetada, tan inmaculada en la cultura colombiana. En mi primera escena era en la que más mal la tenía que tratar y yo no la conocía de antes, ni nada eso, ese día nos conocimos en el set”, afirmó Camilo Jiménez Varón.

¿Qué tal la experiencia de trabajar con Sofía Vergara?

El actor habló de su experiencia al actuar por primera vez junto a Sofía Vergara, la protagonista y productora de la serie. “Ella fue súper generosa, cuando hicimos la escena se conectó de una y encontró que podía jugar conmigo, Sofía es una actriz cómica, que eso es una capacidad no una limitación”, aseguró.

Asimismo, brindó algunos detalles más profundos sobre su relación dentro y fuera del set: “con Sofía nos mamábamos mucho gallo, bromeábamos, también fuera del set... Hubo muchísima conexión y una relación que ha perdurado un poco hasta el día hoy, hay alguna confianza y calidez, fuimos una familia y nos apoyamos. Ella fue la madrina de la producción y nos apoyó a todos”.

¿Qué percepción tenías de Sofía Vergara?

“Como colombiano yo sé y sabía quién era Sofía Vergara, pero no había ahondado en los detalles de su vida, ni de cómo era, no había visto ‘Modern Family’, no conocía su carrera como actriz, no tenía una opinión sobre ella, no la despreciaba ni la amaba.

En una escena aparezco intimidándola a ella intimidándola en su propia casa, esa fue mi primera escena en Hollywood y esa fue la primera vez que yo conocí a Sofía Vergara. Había mucha tensión y mucha presión, pero yo estaba listo y estaba tranquilo, tenía nervios, estaba a la expectativa, pero estaba listo para enfrentarlo y asumirlo”.

Camilo Jiménez Varón, trabajó lavando platos antes de ‘Griselda’

Antes de ganar el casting para la serie, Camilo trabajaba en un restaurante, luchando por salir adelante para cumplir sus sueños. “Tuve un camino difícil como el de muchos. Trabajar no es una dificultad, es una bendición. En ese momento, en el que me llegó el casting de Griselda, yo acababa de salir de un restaurante que estaba cerrando aquí en California y yo trabajaba como asistente de cocina y como lavaplatos, yo nunca había tenido un trabajo así.

Yo tenía una deuda conmigo mismo de no volver a Colombia si no conseguía algo que valiera la pena para mí, para mi vida, para mi familia y para el esfuerzo que he hecho en mi vida. Yo llevaba cuatro o cinco meses trabajando en ese restaurante, limpiando grasa, lavando lo imposible, preparando toda la cocina fría, pelaba patos, tajaba pechugas, hacía hamburguesas, etc. El restaurante tuvo que cerrar como una semana antes que me llegara el casting de ‘Griselda’, entonces yo ya estaba pensando en conseguir otro trabajo en otro restaurante”, contó.

¿Te sentías frustrado en ese momento?

“No me sentía frustrado porque estaba trabajando para conseguir lo que me había propuesto, por duro que fuera, por difícil que sea tener un trabajo de alto esfuerzo físico, yo no me iba a permitir fracasar, yo no estaba aquí para eso, entiendo y valoro el esfuerzo de muchos que hacen con trabajos aún más difíciles, pero yo tenía muy claro que todo lo que estaba haciendo era para conseguir mis objetivos, sí había angustia, preocupación, incertidumbre de decir cuándo va a pasar. Mientras la fe esté viva, todas las cosas que pasen en la vida son pruebas que uno puede superar, siempre va a haber un nuevo día para conseguirlas”.