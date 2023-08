Hace unos días, Joaquín Guiller logró sorprender gratamente a varios de sus seguidores, pues asistió a una firma de autógrafos en el Centro Comercial Santafé de Bogotá.

Durante la actividad, el cantante de música popular entonó varios de sus éxitos musicales como Usted no me Olvida, La Suerte no está echada y No sufriré por Nadie, por tan solo mencionar algunas.

“Estoy feliz y agradecida con la Revista Vea y el Centro Comercial Santafé por darnos esta oportunidad a todos los seguidores de Joaquín Guiller, es un artista al que admiro bastante, me sé todas sus canciones (…) Es una persona increíble, me encantó este plan, ¡GRACIAS!”, señaló Luisa María Alfonso, asistente al evento.

Además de cantar, el artista aprovechó la oportunidad y decidió tomarse fotos con cada uno de sus seguidores, quienes horas antes del encuentro, ya se encontraban esperándolo en la Zona Met, lugar del encuentro.

“Muchas gracias a todas y cada una de las personas que se tomaron el tiempo de venir al Centro Comercial Santafé a conocerme y, por supuesto, pasar una agradable tarde musical (…) Estoy muy feliz y agradecido el cariño que ustedes siempre me brindan”, señaló Joaquín Guiller en entrevista con Vea.