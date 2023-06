Últimos días de Cepeda en Tablas Claroscuro. ¡Agéndate!

Tras haber retomado exitosamente su espectáculo de teatro musical ‘Cepeda en Tablas’, esta vez bajo el nombre de ‘Claroscuro: la verdad será revelada’, Andrés Cepeda esta listo para terminar la tercera temporada de este show que irá hasta el próximo 30 de junio en el teatro Julio Mario Santo Domingo de Bogotá. El evento que cuenta con las últimas entradas disponibles para este y el próximo fin de semana presenta al cantautor bogotano junto a sus músicos y a los actores Paula Estrada y Jhon Alex Toro, todos bajo la dirección de Mario Valencia y Dago García.

BOLETAS PARA SUS TRES ÚLTIMAS FUNCIONES

Las últimas entradas en algunas localidades para disfrutar la etapa final de ‘Cepeda en tablas claroscuro: la verdad será revelada’ están disponibles por medio del portal www.tuboleta.com. Las únicas funciones con boletería disponible desde los $39.200 hasta los $363.700 son las de los días domingo 25 de junio, jueves 29 de junio y viernes 30 de junio. Así que ya sabes, si aún no has visto este aclamado show en vivo con lo mejor del repertorio de Andrés Cepeda, sus músicos y actores en escena, anímate pronto para que no te quedes sin disfrutarlo en familia o con amigos.

