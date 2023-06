Seratta, el sitio de moda de los famosos inaugura nuevo espacio. ¡Agéndate!

Los famosos imponen moda y a donde ellos van, son los lugares que no hay que dejar de visitar. Dentro de la gran oferta de primer nivel que ofrece Bogotá, se encuentra el Grupo Seratta, que con sus espacios ofrece las mejores experiencias gastronómicas y de diversión de la capital del país. Precisamente, el próximo sábado 24 de junio Seratta Gourmand Market realizará su Carnival Brunch, una de las fiestas más largas e importantes de Colombia, todo con el fin de celebrar su séptimo aniversario y de realizar la inauguración oficial de su segundo complejo gastronómico de lujo, ubicado en el cuarto piso del Centro Comercial Atlantis, el cual con tres mil metros cuadrados es considerado, en su categoría, uno de los más grandes del país y de la región.

Seratta Carnival Brunch Fotografía por: Manuel Pinilla Santana

LA FIESTA MÁS LARGA DEL PAÍS EN SERATTA

El Carnival Brunch de Seratta es un evento all you can eat que comenzará a las 9:00 a.m. del sábado 24 de junio y terminará a la madrugada del siguiente día. Serán aproximadamente 16 horas de diversión, exquisita comida, las mejores bebidas y mucha música en las que los asistentes al evento, entre quienes de seguro se encontrarán varios famosos, podrán disfrutar en seis de los restaurantes de ese complejo en el Centro Comercial Atlantis de Bogotá. Además la revista Vea dará la bienvenida con su alfombra rosa a las celebridades e invitados, habrá performance en vivo y estarán los mejores djs del país para al final, vivir una experiencia única al estilo del Grupo Seratta.

SOBRE EL GRUPO SERATTA Y CÓMO ASISTIR

Hace siete años, Jairo Palacios Ospina creó el Grupo Seratta con la emoción y el sueño de emprender con tan solo 24 años. La apuesta fue todo un éxito y hoy en día, ese anhelo es una realidad que ya cuenta con dos complejos gastronómicos de lujo, 26 marcas, 12 restaurantes y 14 puntos de details, en Bogotá. Si deseas asistir al Carnival Brunch de Seratta en Atlantis el próximo 24 de junio solo debes ingresar a www.restauranteseratta.com/eventos y a las redes sociales del gruposeratta.col para hacer tu reserva y vivir un día inolvidable entre amigos.

