Sam Smith se puso la camiseta de Colombia en su show del Estéreo Picnic 2024

Luego de cinco años, el artista regresó al festival de música más importante de nuestro país y cautivó al público con con icónicas canciones como ‘Unholy´', ‘Fire on fire’, How do you sleep?’, ‘Like I Can’, ‘Desire’, entre otros éxitos musicales.

El artista inició con sus clásicas canciones nostálgicas y finalizó su show con ritmos más electrónicos. Durante el show tuvo varios cambios de vestuario, unos más atrevidos que otros, pero que generaron reacciones positivas entre el público.

Así, el artista ganador del Oscar por su canción “Writings on the wall” causó furor entre el público cuando portó la camiseta de la Selección Colombia para cantar ‘Latch’ que lanzó en colaboración con Disclosure.

Incluso, felicitó a los colombianos por haber ganado el partido de Colombia frente a España, que se llevó a cabo este viernes 22 de marzo en Inglaterra. Aquí el video de su presentación.

