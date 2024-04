Premios India Catalina 2024: los mejores y peores vestidos de la alfombra roja

En una noche llena de fiesta y diversidad cultural, celebrada una vez más en la Plaza de la Aduana, se llevó a cabo la entrega de los Premios India Catalina de la Industria Audiovisual en su edición número 40.

El evento, transmitido por TNT y la plataforma Max, fue conducido por el actor Santiago Alarcón. Junto a la India Catalina a Toda una Vida recibida por Victor Mallarino y el Premio a la Trayectoria Internacional recibido por Angie Cepeda.

Te puede interesar: Inició el FICCI 2024 con la película ‘La piel en primavera’, de Yennifer Uribe

En entrevista con Vea, el asesor de imagen Franklin Ramos nos reveló cuáles fueron sus looks favoritos durante la alfombra roja de los Premios India Catalina. “He visto muchos looks increíbles y lo mejor es que es talento colombiano. Me gustó Cristina Warner, Angie Cepeda y muchísimas más. Lo importante es que los invitados respetaron el dress code elegante y se esforzaron por verse bien y hermosos en esta celebración del talento colombiano”, aseguró.

Sin embargo, por otro lado, seguidores en redes sociales, criticaron el look de Camilo Sánchez y Camilo Pardo, integrantes de Fuck News, quienes se llevaron el galardón a ‘Mejor influencer’ en los India Catalina. Los humoristas lucieron un particular atuendo, que constaba de una pantaloneta, una camisa y un saco, outfit que generalmente usan durante sus shows, pero que no fue muy bien recibido por sus fanáticos. “No era la ocasión”, “¿Por qué no siguieron el código de vestuario”, “No me gustó cómo se vistieron”, fueron algunos comentarios en redes sociales.

Te puede interesar: Las noticias de entretenimiento que son tendencia en Revista Vea