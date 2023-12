Pet Shop Boys y The Cure se despidieron de Bogotá con apoteósicos shows

Bogotá vivió este sábado 9 y domingo 10 de diciembre el Road To Primavera, festival originado del reconocido Primavera Sound que gira por todo el mundo. Para su paso por la capital de Colombia las agrupaciones elegidas fueron Pet Shop Boys y The Cure, quienes encabezaron el cartel de este evento de dos jornadas de música que no defraudó a los miles de asistentes al Movistar Arena, entre quienes se encontraban decenas de famosos y personajes de la farándula.

Pet Shop Boys y The Cure en Road To Primavera Fotografía por: vea

Te puede interesar: ‘Cartel Festival Estéreo Picnic 2024: programación por días’.

PET SHOP BOYS Y SU HIPNÓTICO SHOW

El dúo británico Pet Shop Boys no defraudó este sábado 9 de diciembre en su tercera presentación en Colombia luego de su histórico concierto de 1994 y su show del 2013, ambos en Bogotá. Miles de personas cantaron y bailaron en el Movistar Arena al ritmo del electro-pop de esta banda que trajo su nueva gira Dreamworld: The Greatest Hits Live al país. Además, la agrupación nacional Minyo Cumbiero fue perfecta para la antesala de esta noche de música.

1/6 Pet Shop Boys en Road To Primavera Fotografía por: REVISTA VEA - JOHAN LOPEZ 2/6 Juan Felipe Samper, Lina De Vivero y Alejandra Bahamón Fotografía por: REVISTA VEA - JOHAN LOPEZ 3/6 Julián Zuluaga y Paloma González Fotografía por: REVISTA VEA - JOHAN LOPEZ 4/6 Luigi Quintero y Mónica Torres Fotografía por: REVISTA VEA - JOHAN LOPEZ 5/6 Valentina Vakhrusheva y Tato Cepeda Fotografía por: REVISTA VEA - JOHAN LOPEZ 6/6 Ricardo Pava y Karol Dolega Fotografía por: REVISTA VEA - JOHAN LOPEZ Fotografía por: REVISTA VEA - JOHAN LOPEZ Pet Shop Boys en Road To Primavera

Te puede interesar: ‘Estéreo Picnic cambió de locación: ahora será en el Parque Simón Bolívar’.

THE CURE Y LA FUERZA DE SU ROCK&ROLL

La segunda jornada del festival Road To Primavera vio como la agrupación británica The Cure encendió con la fuerza y melancolía de su rock&roll el Movistar Arena de Bogotá, luego de más de una década de su última visita a nuestro país. Fueron casi dos horas de show que contó con la apertura musical de las bandas Slowdive y The Twilight Sad, dos proyectos que resaltan el legado del grupo liderado por Robert Smith celebrando más de cuarenta años de trayectoria artística.